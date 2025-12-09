Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

Lietkabelis kaotas avaveerandi kaheksa punktiga ja jäi teisel perioodil ka 15-punktilisse kaotusseisu, aga alustas kolmandat veerandaega tugevalt ning normaalaja viimane veerandtund möödus tasavägiselt.

Kaks ja pool minutit enne normaalaja lõppu oli Lietkabelis 72:75 kaotusseisus, Kullamäe viskas siis 11 sekundi jooksul nii kahese kui kolmese ning 29 sekundit enne lõpusireeni läks külalismeeskond Michael Flowersi kaugviske järel viie punktiga juhtima. Besiktas tabas siis kaugviske, Kullamäe kaotas palli ja tegi vea ning tabavate vabavisete järel viis Türgi klubi mängu lisaajale, mis võideti 14:5.

Kullamäe tabas viiest kaugviskest neli ja lõpetas mängu 18 punkti ja kolme resultatiivse sööduga. Flowers realiseeris 11 vabaviskest kümme ja oli 27 punktiga üleplatsimeheks. Lietkabelis on kümnest mängust kaotanud kaheksa, Besiktas aga võitnud kaheksa.