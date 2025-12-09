Keila jäi ENBL-i sarjas kindlalt alla Islandi klubile

Keila kaotas teisipäeval kodusaalis avapoolaja 11 punktiga, aga minetas kõik lootused mäng päästa kolmandal veerandajal, mis kaotati 19:33. Keila tegi mängu jooksul 20 pallikaotust, mille Tindastoll vormistas 33 punktiks. Kodumeeskonna viskeprotsent oli 37 (25/66).

Ethan Watts viskas Keila kasuks 18 punkti, Isaiah Thompsoni arvele jäi 13 punkti ja 12 lauapalli. Nii Patrik Saal kui Ralf Küttis lisasid samuti 13 punkti. Vastaste ridades jõudsid kahekohalise punktisummani kuus meest, neist enim, 20 punkti, viskas Ivan Gavrilovic. Kaksikduubliga kollitas Keilat mõned aastad tagasi Tartu Ülikooli esindanud Adomas Drungilas.

Keila on ENBL-i B-alagrupis kaotanud kõik viis seni peetud mängu ning sõidab nädala pärast külla Zagrebi Dinamole. Tindastoll on oma viiest mängust võitnud neli.