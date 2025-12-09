Viimsi JK kaaspeatreeneriteks saavad Oper ja Salm

Viimsit 2017. aasta algusest tüürinud ning meeskonna kolmel viimasel hooajal Premium liiga üleminekumängudele viinud Ivo Lehtmets otsustas eelmisel nädalal ameti maha panna, kuid jätkab klubis koordinaatorina.

Kaaspeatreeneritena alustavad tööd 42-aastane UEFA A litsentsiga Arli Salm ning Eesti meeste A-koondise eest kõige rohkem väravaid löönud UEFA PRO litsentsiga 48-aastane Andres Oper.

"Uuelt hooajalt ootan mõnusat koostööd treenerite ja mängijate vahel," kommenteeris Salm. "Olen Viimsi JK sees olnud algusaastatest peale (mängijana, abitreenerina) ning meie jaoks on ja jääb kõige olulisemaks ühtne meeskond, kellel on ühised eesmärgid ning kes hingest soovivad kanda Viimsi embleemi. Uued väljakutsed on alati värskendavad ja ei lase mugavustsooni vajuda."

"Hindan väga kõrgelt Viimsi kogukonna vaimu ja meeskondlikku ühtekuuluvust," lisas Oper. "Võtsin selle väljakutse vastu liblikad kõhus ja soovin uhkusega jätkata Ivo aastatepikkust suurepärast tööd."