X!

Viimsi JK kaaspeatreeneriteks saavad Oper ja Salm

Jalgpall
Andres Oper
Andres Oper Autor/allikas: Viimsi JK/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpalli esiliigas mängiva Viimsi meeskonna kaaspeatreeneritena alustavad tööd Andres Oper ja Arli Salm.

Viimsit 2017. aasta algusest tüürinud ning meeskonna kolmel viimasel hooajal Premium liiga üleminekumängudele viinud Ivo Lehtmets otsustas eelmisel nädalal ameti maha panna, kuid jätkab klubis koordinaatorina.

Kaaspeatreeneritena alustavad tööd 42-aastane UEFA A litsentsiga Arli Salm ning Eesti meeste A-koondise eest kõige rohkem väravaid löönud UEFA PRO litsentsiga 48-aastane Andres Oper.

"Uuelt hooajalt ootan mõnusat koostööd treenerite ja mängijate vahel," kommenteeris Salm. "Olen Viimsi JK sees olnud algusaastatest peale (mängijana, abitreenerina) ning meie jaoks on ja jääb kõige olulisemaks ühtne meeskond, kellel on ühised eesmärgid ning kes hingest soovivad kanda Viimsi embleemi. Uued väljakutsed on alati värskendavad ja ei lase mugavustsooni vajuda."

"Hindan väga kõrgelt Viimsi kogukonna vaimu ja meeskondlikku ühtekuuluvust," lisas Oper. "Võtsin selle väljakutse vastu liblikad kõhus ja soovin uhkusega jätkata Ivo aastatepikkust suurepärast tööd."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Viimsi JK kaaspeatreeneriteks saavad Oper ja Salm

09.12

Surve all Alonso: jalgpallis võib kõik väga kiiresti muutuda

09.12

Paskotši koduklubi peatreener liitus liigarivaaliga

09.12

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

09.12

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

08.12

Salahi kommentaarid jätsid ta Meistrite liiga koosseisust välja

08.12

Jalgpalli MM-il võetakse kasutusele kohustuslikud joogipausid

08.12

Kaks väravat löönud Palumets valiti jälle sümboolsesse koosseisu

08.12

Jalgpalliliidu peasekretäriks saab Uiboleht, Rei pürgib asepresidendiks

sport.err.ee uudised

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

09.12

ETV spordisaade, 9. detsember

09.12

Keila jäi ENBL-i sarjas kindlalt alla Islandi klubile

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

09.12

Jäähoki noortekoondis kaotas MM-i teises mängus Ungarile

09.12

Eesti võrkpallikoondised said teada vastased uue formaadiga Euroopa liigas

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

09.12

Lehis: teadsime, et ei saa kolmekesi ära väsida ega vahetustega mängida

09.12

Tass läheb operatsioonile ja ei saa ilmselt koondist valikmängudes aidata

09.12

Enden raamatust: siin on lood, mis võiksid olla huvitavad ka tavalugejale

09.12

Politsei kahtlustab treenerit lapse sugulises väärkohtlemises

09.12

Viimsi JK kaaspeatreeneriteks saavad Oper ja Salm

09.12

Rikberg enne euromängu Herrschingiga: rünnakul on neil võimu ja kõrgust

09.12

Surve all Alonso: jalgpallis võib kõik väga kiiresti muutuda

09.12

Pokk oli Poolas omade resultatiivseim, Sepp hiilgas USA-s kolmikduubliga

09.12

Preuss haigestus koroonasse, kuid sõidab Hochfilzenisse

09.12

NHL-i juhile valmistab muret olümpiamängude hokiareen

loetumad

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

08.12

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

09.12

Politsei kahtlustab treenerit lapse sugulises väärkohtlemises

08.12

Salahi kommentaarid jätsid ta Meistrite liiga koosseisust välja

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

09.12

NHL-i juhile valmistab muret olümpiamängude hokiareen

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

09.12

Preuss haigestus koroonasse, kuid sõidab Hochfilzenisse

09.12

Tass läheb operatsioonile ja ei saa ilmselt koondist valikmängudes aidata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo