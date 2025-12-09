Surve all Alonso: jalgpallis võib kõik väga kiiresti muutuda

Madridi Reali jalgpalliklubi peatreener Xabi Alonso on väidetavalt lähedal vallandamisele, kuid hispaanlane ise usub, et suudab meeskonna mõõnast välja tirida.

Käimasolevat hooaega suurepäraselt alustanud Real on viimastel nädalatel mänginud üsna mannetult, kui viimasest seitsmest mängust on võidetud vaid kaks.

Kehva vormi üheks põhjuseks on tõsine vigastuskriis, mis on rivist välja löönud mitmed võtmemängijad, teiste seas Dani Carvajali, Trent Alexander-Arnoldi, Eduardo Camavinga ja Kylian Mbappe. Teiseks põhjuseks võib olla Alonso kehv läbisaamine mitme olulise mängijaga, eelkõige staarründaja Vinicius Junioriga.

Kuigi Real on Hispaania kõrgliigas Barcelona järel teisel kohal ja Meistrite liiga põhiturniiril liigutakse edasipääsu kursil, siis The Athleticu andmeil pidasid klubi president Florentino Perez ja spordidirektor Jose Angel Sanchez pühapäeval nn kriisikohtumise, kus väidetavalt otsustati, et Alonso jätkab ametis ainult juhul, kui kolmapäeval alistatakse Meistrite liigas Manchester City.

Alonso ise ütles teisipäevasel pressikonverentsil, et ei muretse oma tuleviku pärast. "Jalgpallis võib kõik väga kiiresti muutuda. Oleme Celta mängu juba läbi seedinud. Nüüd mõtleme ainult Manchester City peale. Peame keskenduma sellele, mis meid ees ootab," rääkis Alonso.

Tema sõnul valitseb Reali riietussruumis kokkuhoidev meeleolu. "Kui juhendad sellist klubi nagu Real, siis pead igaks olukorraks valmis olema. Loomulikult on viimased mängud pettumust valmistanud. Oleme selles kõiges koos, ühtse meeskonnana. Peame koos läbi elama nii häid kui ka halbu aegu."

Real hoiab Meistrite liiga põhiturniiril viie vooru järel viiendat kohta. Nende kolmapäevane vastane Man City paikneb kahe punkti kaugusel üheksandal tabelireal. "Oleme viimastel aastatel Man Cityga korduvalt mänginud. Teame, et meid ootab ees suur väljakutse, aga mina näen selles võimalust tagasi ree peale saada," märkis Alonso.

Alonsost sai Reali peatreener tänavu maikuus. Ta asendas Carlo Ancelottit, kes siirdus Brasiilia rahvuskoondise peatreeneriks.