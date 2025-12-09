X!

Preuss haigestus koroonasse, kuid sõidab Hochfilzenisse

Laskesuusatamine
Franziska Preuss.
Franziska Preuss. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Eelmisel hooajal laskesuusatamise naiste MK-sarja üldvõitjaks tulnud sakslanna Franziska Preuss haigestus koroonaviirusesse. Sellele vaatamata kaasati ta koondise koosseisu sel nädalal Hochfilzenis toimuvaks MK-etapiks.

Preuss tegi hooaja avaetapil Östersundis kaasa ainult naiste teatesõidus. Eelmisel reedel selgus, et sakslanna peab haiguse tõttu Östersundi individuaalsõidud vahele jätma ning esmaspäeval avaldas ta ühismeedias, et haigestus Rootsis olles grippi ja koroonaviirusesse.

"Olen tasapisi paranemas, aga pean veel veidi ootama ja ohtralt teed jooma. Loodetavasti tuleb minu energia ruttu tagasi," kirjutas Preuss Instagramis avaldatud postituses.

Kuigi järgmisel MK-etapil võistlemist Preuss ise ei kommenteerinud, siis teisipäeval avaldas Saksamaa suusaliit Hochfilzenisse sõitva koosseisu ja 13 sportlase hulka kuulus ka eelmise hooaja naiste üldvõitja.

"Hochfilzenis võistlevad meie naistest Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Julia Tannhimer, Anna Weidel ja Julia Kink. Preussi osalemine selgub järgmise paari päeva jooksul. Me ei saa hetkel sajaprotsendilise kindlusega öelda, et ta terveneb esimeseks sõiduks," selgitas laskesuusakoondise spordidirektor Felix Bitterling.

Hochfilzeni MK-etapp algab reedel, 12. detsembril meeste ja naiste sprindisõitudega. Laupäeval ja pühapäeval on kavas jälitussõidud ja teatesõidud.

Toimetaja: Henrik Laever

