Maple Leafs ja Red Wings jätsid vastased nullile

Jäähoki
Dennis Hildeby.
Dennis Hildeby. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL sai Toronto Maple Leafsi rootslasest väravavaht Dennis Hildeby kirja oma karjääri esimese nullimängu. Enda meeskonna värava hoidis puutumatuna ka Detroit Red Wingsi puurivaht John Gibson.

Alles 15. korda NHL-is jääl käinud Hildeby tõrjus Maple Leafsi postide vahel 29 pealeviset, aidates omad 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) võiduni Tampa Bay Lightningu üle.

"Mul oli väga lõbus. Loomulikult valmistas nullimäng palju rõõmu. Tänase mängu litri jätan kindlasti alles. Mu isa on selle üle väga õnnelik, sest ta kogub neid," rääkis 24-aastane Hildeby.

Võitjate avavärava viskas Morgan Rielly ja lõppseisu eest kandis hoolt Auston Matthews, kes skooris sekund enne normaalaja lõppu tühja väravasse.

Viimasest viiest mängust neli võitnud Maple Leafs tõusis idakonverentsis 12. kohale (32 punkti). Lightning on samas pingereas kuues (34 p).

Detroit Red Wings teenis teise järjestikuse võidu, kui võõral jääl saadi Vancouver Canucksist jagu 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Värava said kirja Andrew Copp, Nate Danielson, Dylan Larkin ja James Van Riemsdyk ning John Gibson sooritas 39 tõrjet.

32-aastane Gibson tegi oma karjääri 25. nullimängu, seejuures oli see tema esimene nullimäng ligi kolme aasta pikkuse pausi järel.

"John on muidu ka heas hoos olnud, aga täna oli ta suurepärane," kiitis rootslasest kaitsja Axel Sandin-Pellikka oma väravavahti. "Ta tegi mõned suurepärased tõrjed, mida kindlasti näidatakse hiljem mängu kokkuvõttes. Ta oli uskumatu. Tundus, et mitte keegi ei suudaks teda üle mängida," lisas ta.

Võiduga hüppas Red Wings idakonverentsis kümnendalt kohalt neljandale, punkte on neil 35. Canucks paikneb läänes eelviimasel ehk 15. kohal (25 p).

Teised tulemused:

Seattle Kraken - Minnesota Wild 1:4
Calgary Flames - Buffalo Sabres 7:4
Utah Mammoth - Los Angeles Kings 2:4

Toimetaja: Henrik Laever

