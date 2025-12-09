Paskotši koduklubi peatreener liitus liigarivaaliga

Brugge vallandas esmaspäeval 45-aastase Nicky Hayeni, kes vedas klubi 2023/24 hooajal Belgia meistriks ja möödunud hooajal riigi karikavõitjaks.

Tänavust hooaega alustas Brugge edukalt, kuid viimasest seitsmest mängust on võidetud vaid kaks.

Uueks peatreeneriks palgati 47-aastane Leko, kellel oli lepingus Gentiga klausel, mis lubas tal miljoni euro eest ametikohta vahetada.

Genti esimees Sam Baro kommenteeris pressiteate vahendusel, et Leko lahkumine tuli klubi jaoks suure üllatusena. "Saime just meedia vahendusel teada, et Nicky Hayen vallandati ja tema järeltulijaks toodi Ivan Leko. Oleme sellisest asjade käigust väga üllatunud. Brugge ei ole meiega ühendust võtnud," ütles Baro.

Leko töötas Brugge peatreenerina ka aastatel 2017 kuni 2019 ja tüüris klubi 2018. aastal Belgia meistriks. Tema teine ametiaeg saab avalöögi sel kolmapäeval, kui Brugge läheb Meistrite liigas vastamisi Londoni Arsenaliga.

Eesti koondislane Paskotši on sel hooajal Genti eest väljakul käinud kokku 17 kohtumises.