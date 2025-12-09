KUULA | "Võimla" küsis: kuhu paigutuvad Eesti spordiloos ujujate kuldsed viis minutit?

Vikerraadio spordisaates "Võimla" võtsid sel teisipäeval vägeva spordinädala kokku Juhan Kilumets, Kristjan Kalkun ja Johannes Vedru.

Parima emotsiooni pakkus mõistagi meie ujujate esinemine lühiraja Euroopa meistrivõistlustel. Finaali jõudis neli koondislast, tagasi tullakse kolme kullaga. Kuulajatelt küsiti, kuhu paigutuvad Eesti spordiloos ujujate "kuldsed viis minutit".

Eesti epeenaiskond suutis kolmekesi veheldes ja ilma peatreenerita võisteldes Vancouveri MK-etapil alistamatuks jääda.

Vormel-1 klassi maailmameistritiitli pälvis lõpuni põnevust pakkunud hooajal esmakordselt Lando Norris.

Olümpiaga kulmineeruv talispordihooaeg tekitab eestlastes seni pigem küsimusi ja ärevust kui kindlustunnet ja suurt usku.