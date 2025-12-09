X!

KUULA | "Võimla" küsis: kuhu paigutuvad Eesti spordiloos ujujate kuldsed viis minutit?

Foto: Laura Raudnagel/ERR
Vikerraadio spordisaates "Võimla" võtsid sel teisipäeval vägeva spordinädala kokku Juhan Kilumets, Kristjan Kalkun ja Johannes Vedru.

Parima emotsiooni pakkus mõistagi meie ujujate esinemine lühiraja Euroopa meistrivõistlustel. Finaali jõudis neli koondislast, tagasi tullakse kolme kullaga. Kuulajatelt küsiti, kuhu paigutuvad Eesti spordiloos ujujate "kuldsed viis minutit".

Eesti epeenaiskond suutis kolmekesi veheldes ja ilma peatreenerita võisteldes Vancouveri MK-etapil alistamatuks jääda.

Vormel-1 klassi maailmameistritiitli pälvis lõpuni põnevust pakkunud hooajal esmakordselt Lando Norris.

Olümpiaga kulmineeruv talispordihooaeg tekitab eestlastes seni pigem küsimusi ja ärevust kui kindlustunnet ja suurt usku.

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

