X!

Jõesaare klubi pidi tunnistama Euroliiga meeskonna paremust

Korvpall
Janari Jõesaar
Janari Jõesaar Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallur Janari Jõesaare klubi KK Bosna kaotas Aadria liiga kohtumises kodus Belgradi Crvena zvezdale 77:86 (21:24, 18:24, 23:22, 15:16) ning jätkab nelja võidu ja nelja kaotusega.

Bosna jäi Euroliiga klubi vastu kohe 0:10 kaotusseisu ja pääses küll esimese veerandi keskel mõneks hetkeks ka juhtima, aga üldiselt domineeris kohtumist külalismeeskond.

16 minutit mänginud Jõesaar viskas kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/2), võttis kolm lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas paar korda palli ja tegi kolm viga.

Petar Kovacevic viskas Bosna parimana 19 silma, Jordan Nwora tõi võitjatele 20 ja Codi Miller-McIntyre 17 punkti.

Eelmised neli mängu võitnud Bosnal on B-grupis kirjas neli võitu ja neli kaotust ning asub viiendal kohal, mis jätaks meeskonna esimesena joone alla. Crvena zvezda jätkab viie võidu ja kolme kaotusega. B-gruppi juhib seitsme võiduga kaheksast mängust Cedevita Olimpija.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

09:09

Edwards viskas 40 punkti, kuid Timberwolvesi võiduseeria katkes

08.12

Jõesaare klubi pidi tunnistama Euroliiga meeskonna paremust

08.12

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08.12

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

James Harden tõusis kõigi aegade skooritegijate edetabelis kümnendaks

07.12

Konontšuk aitas koduklubi lisaajal võidule

06.12

Vaaks tabas avapoolajal viis kaugviset ja Providence jätkab kodus veatult

06.12

Raieste oli Hispaania kõrgliigas lähedal kaksikduublile

06.12

Kalev/Cramo kaotas Eesti-Läti liigas teise mängu järjest

06.12

Barcelona lõpetas Crvena zvezda koduvõitude seeria

06.12

Skoorimasin Durant jõudis ümmarguse tähiseni, Thunderi hoog ei rauge

06.12

Kriisa ja Cincinnati pidid linnarivaali paremust tunnistama

05.12

Tartu Ülikool pikendas võiduseeriat, Keila Coolbet kaotas kodus

videod

sport.err.ee uudised

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

09:09

Edwards viskas 40 punkti, kuid Timberwolvesi võiduseeria katkes

08:37

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

08:05

Algas rahvahääletus Eesti olümpiakoondise maskoti valimiseks

08.12

Salahi kommentaarid jätsid ta Meistrite liiga koosseisust välja

08.12

Jalgpalli MM-il võetakse kasutusele kohustuslikud joogipausid

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

08.12

ETV spordisaade, 8. detsember

08.12

FOTOD | Euroopa meistrid Jefimova ja Tribuntsov saabusid kodumaale Uuendatud

08.12

Jõesaare klubi pidi tunnistama Euroliiga meeskonna paremust

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

08.12

Tribuntsov: nüüd saan lõpuks teada, mida Eneli tunneb

08.12

Jefimova: väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna

08.12

Eesti hokinoored mängisid MM-i avamängus korraliku edu maha

loetumad

08.12

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid

08.12

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

08.12

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08.12

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

08.12

Vaid kaks ujumisriiki said Eestist rikkalikuma kullasaagi

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo