Jõesaare klubi pidi tunnistama Euroliiga meeskonna paremust

Eesti korvpallur Janari Jõesaare klubi KK Bosna kaotas Aadria liiga kohtumises kodus Belgradi Crvena zvezdale 77:86 (21:24, 18:24, 23:22, 15:16) ning jätkab nelja võidu ja nelja kaotusega.

Bosna jäi Euroliiga klubi vastu kohe 0:10 kaotusseisu ja pääses küll esimese veerandi keskel mõneks hetkeks ka juhtima, aga üldiselt domineeris kohtumist külalismeeskond.

16 minutit mänginud Jõesaar viskas kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/2), võttis kolm lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas paar korda palli ja tegi kolm viga.

Petar Kovacevic viskas Bosna parimana 19 silma, Jordan Nwora tõi võitjatele 20 ja Codi Miller-McIntyre 17 punkti.

Eelmised neli mängu võitnud Bosnal on B-grupis kirjas neli võitu ja neli kaotust ning asub viiendal kohal, mis jätaks meeskonna esimesena joone alla. Crvena zvezda jätkab viie võidu ja kolme kaotusega. B-gruppi juhib seitsme võiduga kaheksast mängust Cedevita Olimpija.