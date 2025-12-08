Robinson jõudis Tremblantis kaks korda kolme hulka

Laupäeval toimunud suurslaalomis teenis Robinson esikoha (2.16,18), edestades kahe laskumise suumas kindlalt Zrinka Ljuticit (Horvaatia; +0,94) ja Valerie Grenier'd (Kanada; +1,00).

Kui esimese laskumise järel oli ameeriklanna Mikaela Shiffrin kolmas, siis teise laskumisega langes ta Camille Rasti (Šveits; +1,21) ja Clara Direzi (Prantsusmaa; +1,51) järel kuuendaks (+1,65).

Päev hiljem toimunud suurslaalomis pidi Robinson tunnistama austerlanna Julia Schiebi (2.13,00) ja rootslanna Sara Hectori (+0,57) paremust. Uusmeremaalanna kaotas võitjale 78 sajandikuga, kuigi oli sarnaselt laupäeval esimese laskumise järel juhtimas.

Neljandat kohta jäid jagama Rast ja Shiffrin (+1,17) ning esikuuiku lõpetas ameeriklanna Paula Moltzan (+1,47).

MK-sarja üldliidrina jätkab siiski Shiffrin, kes on kogunud seitsme esimese osavõistlusega 458 punkti. Teisel kohal asuv albaanlanna Lara Colturi jääb 156 silma kaugusele.

Naised jätkavad MK-sarja alanud nädalal St. Moritzis, kus on kavas hooaja kaks esimest kiirlaskumist ja esimene ülisuurslaalom.