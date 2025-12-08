Kaks väravat löönud Palumets valiti jälle sümboolsesse koosseisu

Palumetsale tõid koha parimate mängijate seas 16. ja 17. vooru mängud, kus ta oli täpne. Möödunud nädala keskpaigas sai eestlane kirja debüütvärava, sahistades võrku 1:3 kaotusmängus, kolm päeva hiljem andis ta panuse 4:0 võidukohtumises lähirivaali vastu, vahendab Soccernet.ee.

23-aastane Palumets kuulub vooru sümboolsesse koosseisu sel hooajal juba kolmandat korda. Tänavu on tema arvele kogunenud 17 matši, kaks väravat ja viis resultatiivset söötu. Tema koduklubi Podbrezova Železiarne asub 17. vooru järel tabelis viiendal kohal.