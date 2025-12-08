X!

Vegas alistas lisaajal Rangersi, Anaheim viskas Chicago puuri litreid täis

Jäähoki
Vegase mängijad Tomaš Hertli (vasakul) võiduväravat tähistamas
Vegase mängijad Tomaš Hertli (vasakul) võiduväravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL teenis Vegas Golden Knights suurepärase võidu, kui viskas New York Rangersi normaalaja viimasel minutil viigivärava ja lisaajal võiduvärava.

Kaks aastat tagasi Stanley karikat tõstnud Vegas alustas New Yorgis toimunud kohtumist hästi, kui Brett Howden viis külalised juba 36 sekundit pärast algust juhtima. Avaperioodil enam väravaid ei sündinud ja teisel perioodil tuli oodata veel üheksa minutit, aga siis jõudsid tabamusteni rootslane Mika Zibanejad ja Alexis Lafreniere, kes viisid Rangersi juhtima 2:1.

Võõrustaja hoidis edust kinni pikalt, aga see pudenes käest otsustava kolmandiku viimasel minutil, kui tšehh Tomaš Hertl​ mängu lisaajale viis. Kohtumine paistis liikuvat karistusvisete poole, aga Vegas sai kaheksa sekundit enne lisaaja lõppu ikkagi võiduvärava, kui Jack Eichel 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) võidu vormistas.​

Golden Knights pikendas oma võiduseeria neljale mängule ja on sel hooajal võitnud kokku 18 kohtumist (seitse lisaajal). Läänekonverentsis jätkatakse neljandal kohal, Pacific divisjonis ollakse Anaheim Ducksi järel teised.

Anaheim ei jää Vegasest kuigi kaugele, aga teenis võimsalt võidulisa, kui alustas kodujääl Chicago Blackhawksi vastu kuue vastuseta väravaga. Külalised said otsustava perioodi alguses auvärava, aga Ducks viskas pärast seda veel ühe ja vormistas 7:1 (1:0, 4:0, 2:1) võidu.

Rootslane Leo Carlsson viskas kaks väravat, tabamuse said kirja veel Alexander Killorn, Mason McTavish, Beckett Sennecke, Jacob Trouba ja Frank Vatrano. Chicago värava viskas Tyler Bertuzzi.

Anaheim saatis Blackhawksi värava suunas lausa 53 viset, millest 19 läks raamidesse. Chicago tegi mängu peale ainult ühe pealeviske enam, Anaheimi raamidesse läks neist vaid viis.

Tulemused:
Philadelphia - Colorado 2:3
Florida - New York Islanders 4:1
Carolina - San Jose 1:4
Dallas - Pittsburgh 3:2 (kv.)
Washington - Columbus 2:0
New York Rangers - Vegas 2:3
Montreal - St. Louis 3:4

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

08.12

Eesti hokinoored mängisid MM-i avamängus korraliku edu maha

08.12

Vegas alistas lisaajal Rangersi, Anaheim viskas Chicago puuri litreid täis

07.12

MacKinnon tõi Avalanche'ile lisaajal võidu

06.12

Galerii | Hokiliigas olid võidukad Narva ja Tartu

04.12

Ovetškin viskas Capitalsi võidumängus kaks väravat

04.12

Rooba andis võidumängus väravasöödu

03.12

Seksuaalrünnakus õigeks mõistetud Hart naasis pika pausi järel NHL-i

02.12

Crosby näitas taas Flyersi vastu võimu

01.12

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

29.11

Minnesota pani Colorado pikale võiduseeriale punkti

27.11

Heas hoos Colorado kümnes võit järjest tuli nullimänguga

25.11

VIDEO | Neli väravat visanud Cooley tegi koduklubi ajalugu

24.11

Islanders teenis karistusvisetega võidulisa, Carolina sai üllatuse

24.11

FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

23.11

HC Panter pidi taas Liepaja paremust tunnistama

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

09:09

Edwards viskas 40 punkti, kuid Timberwolvesi võiduseeria katkes

08:37

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

08:05

Algas rahvahääletus Eesti olümpiakoondise maskoti valimiseks

08.12

Salahi kommentaarid jätsid ta Meistrite liiga koosseisust välja

08.12

Jalgpalli MM-il võetakse kasutusele kohustuslikud joogipausid

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

08.12

ETV spordisaade, 8. detsember

08.12

FOTOD | Euroopa meistrid Jefimova ja Tribuntsov saabusid kodumaale Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo