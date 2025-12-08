Vegas alistas lisaajal Rangersi, Anaheim viskas Chicago puuri litreid täis

Jäähokiliigas NHL teenis Vegas Golden Knights suurepärase võidu, kui viskas New York Rangersi normaalaja viimasel minutil viigivärava ja lisaajal võiduvärava.

Kaks aastat tagasi Stanley karikat tõstnud Vegas alustas New Yorgis toimunud kohtumist hästi, kui Brett Howden viis külalised juba 36 sekundit pärast algust juhtima. Avaperioodil enam väravaid ei sündinud ja teisel perioodil tuli oodata veel üheksa minutit, aga siis jõudsid tabamusteni rootslane Mika Zibanejad ja Alexis Lafreniere, kes viisid Rangersi juhtima 2:1.

Võõrustaja hoidis edust kinni pikalt, aga see pudenes käest otsustava kolmandiku viimasel minutil, kui tšehh Tomaš Hertl​ mängu lisaajale viis. Kohtumine paistis liikuvat karistusvisete poole, aga Vegas sai kaheksa sekundit enne lisaaja lõppu ikkagi võiduvärava, kui Jack Eichel 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) võidu vormistas.​

Golden Knights pikendas oma võiduseeria neljale mängule ja on sel hooajal võitnud kokku 18 kohtumist (seitse lisaajal). Läänekonverentsis jätkatakse neljandal kohal, Pacific divisjonis ollakse Anaheim Ducksi järel teised.

Anaheim ei jää Vegasest kuigi kaugele, aga teenis võimsalt võidulisa, kui alustas kodujääl Chicago Blackhawksi vastu kuue vastuseta väravaga. Külalised said otsustava perioodi alguses auvärava, aga Ducks viskas pärast seda veel ühe ja vormistas 7:1 (1:0, 4:0, 2:1) võidu.

Rootslane Leo Carlsson viskas kaks väravat, tabamuse said kirja veel Alexander Killorn, Mason McTavish, Beckett Sennecke, Jacob Trouba ja Frank Vatrano. Chicago värava viskas Tyler Bertuzzi.

Anaheim saatis Blackhawksi värava suunas lausa 53 viset, millest 19 läks raamidesse. Chicago tegi mängu peale ainult ühe pealeviske enam, Anaheimi raamidesse läks neist vaid viis.

Tulemused:

Philadelphia - Colorado 2:3

Florida - New York Islanders 4:1

Carolina - San Jose 1:4

Dallas - Pittsburgh 3:2 (kv.)

Washington - Columbus 2:0

New York Rangers - Vegas 2:3

Montreal - St. Louis 3:4