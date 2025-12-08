Jalgpalliliidu peasekretäriks saab Uiboleht, Rei pürgib asepresidendiks

Rei alustas EJL-i peasekretärina 2012. aasta sügisel, olles eelnevalt edukalt juhtinud Eestis toimunud noormeeste U-19 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri.

"Andsin juba rohkem kui aasta tagasi alaliidu juhtkonnale teada, et soovin võtta rahvusvaheliselt senisest suurema rolli, nii et see oli pikalt planeeritud areng," selgitas Rei, kes lisaks UEFA naiste jalgpalli komitee juhtimisele on UEFA ja FIFA mängude delegaat ning alates sellest sügisest FIFA naiste rahvuskoondiste võistluste komitee asejuht. Eestis kuulub Rei Eesti Olümpiakomitee täitevkomiteesse.

"Suur tänu Annele tõsise panuse eest alaliidu ja kogu Eesti jalgpalli arendamisse peasekretärina. Mul on väga hea meel, et Anne võttis vastu ettepaneku ühineda juhatusega ja esitan tema kandidatuuri järgmisel korralisel üldkogul asepresidendi ametikohale," lausus EJL-i president Aivar Pohlak.

Uue peasekretärina alustab senine jalgpalli korraldamise osakonna juhataja Mihkel Uiboleht, kes on kahe kümnendi jooksul töötanud alaliidu arendusdirektori, avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja, infojuhi ja distsiplinaarkomisjoni liikmena. Samuti on tal varasem kogemus meeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri korraldamisest Poolas, vabatahtlikust tööst Tartu JK Tammeka pressiesindajana ning tegevusest ajakirjanikuna. Ta on Eesti Olümpiakomitee esindajate kogu liige.

Lisaks jalgpallile on Uiboleht tegev Tartu Ülikoolis, kus on viimased kolm aastat olnud ühiskonnateaduste instituudis õppejõud. Samas instituudis lõpetas ta 2024. aastal ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning teenis sotsiaalteaduste magistrikraadi cum laude.

Tippkohtunik Karolin Kaivoja liitub jalgpalliliiduga asepeasektretärina. Jalgpallurina jõudis Kaivoja Eesti kõrgliigasse, hiljem kerkis FIFA kategooria kohtunikuks ning jõudis maailmameistrivõistluste ja Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, samuti teenindas naiste UEFA Meistrite liiga finaali.