Keenia maratoonarid tõstsid Valencias ajaloolist edetabelit ümber

Kergejõustik
John Korir
John Korir Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Kergejõustik

Keenia pikamaajooksjad John Korir ja Joyciline Jepkosgei tegid nädalavahetusel Valencia maratonil tulemusi ning parandasid oma kohta ajaloolises edetabelis.

Valencia maratoni võidu pälvis Korir, kes ületas joone ajaga 2.02,24, edestades sakslast Amanal Petrost (2:04.03) ja norralast Awet Kibrabi (2:04.24) enam kui pooleteise minutiga.

29-aastane Korir, kes võidutses tänavu ka Bostonis, parandas oma isiklikku tippmarki 20 sekundi võrra ja kerkis sellega ajaloolises edetabelis kümnendalt kohalt kaheksandaks.

Kaasmaalane Joyciline Jepkosgei püstitas ajaga 2:14.00 samuti isikliku rekordi, uuendas sellega naiste hooaja tippmarki ja ronis ühtlasi ajaloolises edetabelis neljandaks. Temast kiiremini on jooksnud vaid Sifan Hassan (2:13.44), Tigst Assefa (2:11.53) ning Ruth Chepngetich (2:09.56).

Teise koha pälvis keenialanna Peres Jepchirchir, kes kaotas võitjale vaid 43 sekundiga ning asetseb nüüdsest ajaga 2:14.43 ajaloolises edetabelis kuuendal real. Esikolmikusse mahtus veel Belgia jooksja Chloe Herbiet (2:20.38), kes jäi keenialannadest kuue minuti kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

