Tamm naasis algkoosseisu, aga Olimpija kaotas tabelinaabrile

Tamm ja Olimpija reisisid 18. vooru raames külla tabelinaaber Bravole, kes asetseb neljandal kohal. Selleks kohtumiseks nimetati tänavu rohkem vahetusest sekkunud eestlane põhirivistusse, kus ta oli viimati 2. novembril, kui 14. voorus kaotati Koperile 0:1. Vahepealsel ajal sai Tamm kirja 13 minutit ja 16 minutit ning üht liiga- ja karikakohtumist jälgis ta täies mahus pingilt, vahendab Soccernet.ee.

Paraku ei õnnestunud Olimpijal võõrsilt punkti kirja saada, kui vastastele piisas 6. ja 56. minutil löödud väravatest. Tamm vahetati välja kuus minutit enne võõrustajate teist tabamust. Pealinnaklubi jätkab viiendal kohal, olles kogunud 25 punkti, mida on ka kahel järgmisel võistkonnal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.