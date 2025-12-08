Madridi Real lagunes kodupubliku ees

Real ja Celta Vigo avapoolajal väravaarvet ei avanud, kuid külalised läksid 54. minutil juhtima, kui rootslane Williot Swedberg osavalt palli jala välisküljega väravasse suunas.

Võõrustaja läks viigiväravat jahtima, kuid jäi 64. minutil hoopis vähemusse, kui Fran Garcia teise kollase kaardiga riietusruumi saadeti. Viigiväravat aga ei sündinudki ja normaalaja üleminutitel jäi Real suisa üheksakesi platsile, kui Alvaro Carreras samuti varakult riietusruumi saadeti. Lisaks sai punase kaardi pingi peal istunud Endrick.

Külalised kasutasid ülekaalu veel ära, kui harutasid 53. minutil vasturünnakuga Reali kaitse lahti. Swedberg mängis väravavahist mööda ja jalutas palliga väravasse, vormistades sellega Celta Vigole vinge 2:0 võidu.

LaLiga hooaja esimesest 11-st mängust kümme võitnud Real on viimases viies kohtumises saanud kolm viiki ja ühe kaotuse, liigatabelis jätkatakse 36 punktiga teisel real, aga tippu roninud Barcelonal on 40 punkti. Lisaks jääb Villarreal (35 p) Realist ainult ühe punkti kaugusele.

Alates 2006. aasta novembrist esimest korda Santiago Bernabeul võidu saanud Celtaq Vigo on võitnud sel hooajal neli kohtumist ja viigistanud seitse, 19 punktiga jätkatakse kümnendal kohal.

Teised tulemused:

Elche - Girona 3:0

Valencia - Sevilla 1:1

Espanyol - Rayo Vallecano 1:0