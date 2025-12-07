Heina koduklubi kaotas suurimale rivaalile

Werder hoiab liigatabelis 16 punktiga 11. kohta. Karol Metsa koduklubi St. Pauli on eelviimasel ehk 17. kohal (8 p).

78. minutil seadis tabloole viigi Justin Njinmahi täpne löök, aga lõppsõna jäi ikkagi HSV-le, kui kuus minutit hiljem lõi võõrustaja võiduvärava Yussuf Poulsen.

Taanlasest poolkaitsja Jens Stage viis Werderi avapoolaja lõpus juhtima, kuid 63. minutil viigistas seisu Albert Sambi Lokonga ja tosin minutit hiljem skooris HSV teise värava Luka Vuskovic.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: