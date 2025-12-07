Heina koduklubi kaotas suurimale rivaalile
Eesti jalgpallikoondislase Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder kaotas pühapäeval Põhja-Saksamaa derbis võõrsil HSV-le 2:3.
Taanlasest poolkaitsja Jens Stage viis Werderi avapoolaja lõpus juhtima, kuid 63. minutil viigistas seisu Albert Sambi Lokonga ja tosin minutit hiljem skooris HSV teise värava Luka Vuskovic.
78. minutil seadis tabloole viigi Justin Njinmahi täpne löök, aga lõppsõna jäi ikkagi HSV-le, kui kuus minutit hiljem lõi võõrustaja võiduvärava Yussuf Poulsen.
Hein jälgis kohtumist pingilt. Tema ametivend Mio Backhaus sai Werderi postide vahel kirja kolm tõrjet.
Werder hoiab liigatabelis 16 punktiga 11. kohta. Karol Metsa koduklubi St. Pauli on eelviimasel ehk 17. kohal (8 p).
Toimetaja: Henrik Laever