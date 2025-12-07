Põlva Serviti tuli 15. korda Eesti karikavõitjaks

Kodupubliku ees mänginud Serviti asus poolaja keskpaigaks juhtima 14:7. Võõrustajad hoidsid tempot üleval ning Kermo Saksingu seitsme tabamuse ja Eston Varuski 50-protsendilise tõrjeefektiivsuse abil juhiti vaheajale minnes 21:12.

Teise poolaja 47. minutil suurendas Karlis Kalk Serviti edu 30:19 peale. Kuigi Viljandi suutis vahet veidi vähendada, siis päris lähedale ei jõutud ning lõpptulemuseks kujunes Serviti poolt vaadatuna 39:29.

Serviti parimaks mängijaks valiti seitse väravat visanud Ülljo Pihus. Viljandi eest said mängu väärtuslikuimaks valitud Hendrik Koks ja Johannes Pertelson mõlemad kirja kuus tabamust.

"Kaitse ja väravavahi töö olid need, mis meile selle tiitli tõid," kommenteeris samuti seitse väravat kirja saanud Kermo Saksing pärast mängu. "Võita on loomulikult hea tunne. Eriti mõnus on seda teha kodupubliku ees ning kahe hästi õnnestunud mänguga."

Pronksimatši tänavu ei peetud. Poolfinaali jäid pidama SK Tapa/Team Kaitsevägi ja Mistra.