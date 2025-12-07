MacKinnon tõi Avalanche'ile lisaajal võidu

Avalanche läks teisel perioodil Parker Kelly väravast juhtima. Viimase kolmandiku alguses viigistas Conor Sheary seisu, aga 11 minutit hiljem viis MacKinnon külalised taas juhtima. 42 sekundit enne normaalaja lõppu viskas aga Artemi Panarin viigivärava, viies mängu lisaajale. Kui lisaaega oli mängitud 2.46, viskas MacKinnon Avalanche'i võiduvärava.

MacKinnon on sel hooajal visanud 24 väravat, teisel kohal on selles arvestuses Morgan Geekie 22 väravaga.

Tulemused:

NY Rangers – Colorado 2:3 la.

Florida – Columbus 7:6 la.

Calgary – Utah 2:0

Boston – New Jersey 4:1

Carolina Nashville 6:3

Ottawa – St. Louis 1:2

Tampa Bay – NY Islanders 0:2

Toronto – Montreal 1:2 kv.

Los Angeles – Chicago 6:0

Seattle – Detroit 3:4

Vancouver – Minnesota 4:2

Edmonton – Winnipeg 6:2