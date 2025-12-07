Mustmaa teenitud penalti päästis PAOK-i duublile punkti

PAOK-i duubel külastas Tripoli Asterase duublit ning jäi 31. minutil kaotusseisu. Teise poolaja keskel tehti aga Mustmaa vastu karistusalas viga ja tulemuseks oli penalti, mille tema meeskonnakaaslane realiseeris. 1:1 seisul mäng lõppeski. Algkoosseisu kuulunud Mustmaa vahetati puhkama 68. minutil ehk vahetult pärast viigiväravat, vahendab Soccernet.ee.

Samas liigatsoonis palliv Aleksandr Šapovalov sekkus viimasteks minutiteks vahetusest, kui tema koduklubi Volose Niki tegi võõrsil 1:1 viigi Gianninaga.

Patrik Kristal ja Kölni U-21 võistkond kaotasid Saksamaa tugevuselt neljandal liigatasandil Bocholti võõrustades avapoolaja 0:1, kuid pöörasid seisu ümber ja võitsid lõpuks 3:2.

