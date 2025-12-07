Maailmameister Liu võttis GP-finaali debüüdil võidu

Liu oli finaaletapil lühikavas teine ja vabakavas kolmas, aga sai kokkuvõttes 222,49 punktiga esikoha. Talle jäi napilt alla jaapanlanna Ami Nakai, kes oli lühikavas kolmas ja vabakavas teine, teenides kahe kavaga kokku 220,89 punkti. Kolmanda koha võttis kolmekordne maailmameister, jaapanlanna Kaori Sakamoto, kes oli lühikavas alles viies, aga vabakavas parim ja kogus kahe kava kokkuvõttes 218,80 punkti.

Lühikava järel juhtinud jaapanlanna Mone Chiba oli vabakavas viimane ja pidi seetõttu leppima viienda kohaga, kogudes 210,22 punkti.

Finaaletapile pääsesid GP-hooaja kuus parimat – neli jaapanlannat ja kaks ameeriklannat. Esimesena jäi pjedestaalilt välja ameeriklanna Amber Glenn, kogudes kahe kavaga 211,50 punkti, kuuenda kohaga pidi leppima jaapanlanna Rinka Watanabe, kes lõpetas 207,14 punktiga.

Jäätantsus triumfeerisid kolmekordsed maailmameistrid, ameeriklased Madison Chock ja Evan Bates, kogudes kahe kavaga 220,42 punkti. Teise koha said tänavusest hooajast koos uisutavad ja Prantsusmaad esindavad Laurence Fournier Beaudry ja Guillame Cizreon 214,25 punktiga. Vabakavas jäi Beaudry kleidisaba uisutera külge kinni ja ta kukkus, aga suurt punktikadu sellest ei tulnud.

Vabakavaga tõusid kolmandaks britid Lilah Fear ja Lewis Gibson, kogudes kahe kavaga 208,81 punkti. Vaid 0,6 punktiga edestati neljandaks langenud Kanada paari Piper Gilles – Paul Poirier.

Viienda koha sai Leedu duo Allison Reed – Saulius Ambrulevicius 199,61 punktiga ning kuues oli USA paar Emilea Zingas – Vadym Kolesnik 193,61 punktiga.