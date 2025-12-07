X!

Rootslannad võtsid Trondheimis kaksikvõidu, Pulles eestlannadest parim

Suusatamine
Moa Ilar (vasakult), Ebba Andersson ja Jessie Diggins
Moa Ilar (vasakult), Ebba Andersson ja Jessie Diggins Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusatamine

Murdmaasuusatamise MK-etapil Norras Trondheimis võtsid rootslannad naiste 10 km eraldistardist vabatehnikasõidus kaksikvõidu, eestlannadest oli parim Mariel Merlii Pulles.

Ebba Andersson kasutas taganttulija eelist, alistades varem startinud koondisekaaslase Moa Ilari kahe sekundiga. Tegemist oli Anderssoni karjääri üheksanda MK-etapivõiduga.

Kolmandana lõpetas viimast hooaega MK-karussellis võistlev ameeriklanna Jessie Diggins, kaotades Anderssonile 16,5 sekundiga.

Pulles sai 47. koha, kaotades Anderssonile 1.44,1. Punktikohale ehk 50 parema sekka jõudis ka Keidy Kaasiku, kes lõpetas 48. kohaga, kaotust võitjale kogunes 1.46,1. Kolmanda eestlannana oli rajal Teesi Tuul, kes sai 69. koha (+3.27,5).

MK-sarja üldliider on Diggins 512 punktiga, teine on Ilar 495 ja kolmas rootslanna Jonna Sundling 422 punktiga, Andersson on üldarvestuses neljas, olles kogunud 412 punkti. Seejuures on üldarvestuses kuue parema seas neli rootslannat – kuues on 368 punktiga Frida Karlsson, tema ja Anderssoni vahel on norralanna Heidi Weng 375 punktiga.

MK-sari jätkub järgmisel nädalal Šveitsis Davosis.

Toimetaja: Maarja Värv

