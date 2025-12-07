Paskotši kohtus Promise Davidiga, Gent mängis eduseisu maha

Paskotši sai Davidi vastu mängida alates teise poolaja keskpaigast. Kui Eesti koondise keskkaitsja kuulus algkoosseisu ja sai Genti ridades kirja täismängu, siis Kanada koondise ründaja sekkus Unioni eest 66. minutil vahetusest. Gent oli selleks ajaks 1:0 eduseisus, sest neljandal minutil avas skoori Matisse Samoise, vahendab Soccernet.ee.

Teisel poolajal väravat jahtinud Union oli viigile väga lähedal 75. minutil, kuid Genti väravavaht Davy Roef tõrjus üks-üks olukorras David lähilöögi. David pääses väravavahiga silmitsi pärast seda, kui avanes Paskotši selja tagant Genti karistusalasse, aga käimasoleval liigahooajal kuus väravat löönud kanadalane võis olla ka napilt suluseisus.

Union jõudis 77. minutil siiski sihile, kui Liverpoolis mängiva Alexis Mac Allisteri vanem vend Kevin Mac Allister lõi lahtise palli mõnelt meetrilt võrku. Paskotši proovis Mac Allisteri lööki värava lähistel blokeerida, kuid ei õnnestunud.

Belgia kõrgliigas viis mängu järjest võiduta jäänud Gent asub tabelis kaheksandal kohal, kaotades esikohal olevale Unionile 14 punktiga.

