Pikalt võistluspausilt naasnud Neel võttis turniirivõidu

Kui poolfinaalis kaotasid Neel ja Rencheli kolm geimi, siis finaalis viis, sest USA paar Anastasia Goncharova ja Madison Tattini alistati 6:3, 6:2. Esimese seti otsustas üks murre, mille Neel ja Rencheli tegid kuuendas geimis. Teises setis olid nad 1:2 taga, aga lõpetuseks võitsid viis geimi järjest, vahendab tennisnet.ee.

Neeli jaoks ei ole küll W35 turniiri võitmine eriline saavutus, sest tal on nüüd paarismängus koguni 21 (!) tiitlit ja neist 11 on ta võitnud tugevamal turniiril kui W35. Neljal korral on Neel võitnud WTA turniiri ja kolmel korral WTA 125K (Challenger) turniiri.