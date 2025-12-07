Kübaratriki teinud Torres aitas Barcelona võidule

Betis asus juba kuuendal minutil Antony väravast juhtima, aga Barcelona vastas sellele avapoolajal koguni nelja väravaga. Ferran Torres viigistas 11. minutil ja skooris uuesti 13. minutil. 31. minutil viis Roony Bardaghij külalised juba 3:1 ette ning üheksa minutit hiljem vormistas Torres kübaratriki.

Teisel poolajal realiseeris Lamine Yamal penalti ja viis Barcelona 5:1 juhtima, aga mängu lõpus lubati kodumeeskonnal veel kaks väravat lüüa: esmalt skooris 85. minutil Diego Llorente, lõppseisu vormistas 90. minutil Cucho Hernandez, realiseerides penalti.

Barcelona on 16 mängust võitnud 13 ja 40 punktiga ollakse liigatabelis liidrikohal. Ühe mängu vähem pidanud Madridi Real on 36 punktiga teine. Real võõrustab pühapäeva õhtul Celta Vigot.

Tulemused:

Bilbao Athletic – Madridi Atletico 1:0

Betis – Barcelona 3:5

Alaves – Real Sociedad 1:0

Villarreal – Getafe 2:0