Liidrite kohtumise võitnud Rae tõusis taas tabeli tippu

Elme Messer võrkpalli naiste Balti liiga põhiturniiril vahetus tabelijuht, kui tiitlikaitsja Rae Spordikool/Viaston möödus Tartu Ülikool/Bigbankist. Lätis mänginud Audentese Spordigümnaasium punktilisa ei teeninud.

Koduväljakueelist omanud Tartu Ülikool/Bigbank lootis kuu tagasi saadud 2:3 kaotuse eest Rae Spordikool/Viastonilt revanši võtta, kuid ka sel korral oli parem Rae esindus. Külaliste 3:1 (25:20, 25:11, 15:25, 25:21) võitu andis suurima panuse Kristel Allorg, kes kogus 18 punkti, vahendab volley.ee.

Allorg näitas ka parimat kasutegurit +14. Silvia Pertens lisas 11, Nette Peit samuti 11 ja Liis Kiviloo seitse punkti. Kodunaiskonna poolel lõpetas eelmisel hooajal Hispaanias mänginud Liisbet Pill kohtumise 15 punktiga. Nora Lember ja Ingris Suvi assisteerisid 11 ning Laura-Liisa Maiste kümne punktiga.

Võitjad olid selgelt edukamad blokis, kogudes tartlannadest poole rohkem ehk 12 blokipunkti. Rae naiskonna rünnakuefektiivsus oli 24-protsendilise positiivse servi vastuvõtu juures 37 protsenti. Tartu võistkond võttis servi vastu 40-ja lahendas rünnakuid 32-protsendiliselt.

Ainsana kaotuseta jätkav Rae Spordikool/Viaston tõusis turniiritabelis esimeseks, olles kogunud 23 punkti. Teiseks langenud Tartu Ülikool/Bigbank järgneb 22 punktiga.

Kolmanda Eesti võistkonnana väljakul käinud Audentese SG pidi kindla kaotusega leppima, kui koduseinte toetusel mänginud RSU võttis 3:0 (25:21, 25:14, 25:17) võidu. Audentese võistkonnas käisid väljakul 14 erinevat mängijat, kellest punktiarve avasid kümme. Freia Liisa Palk tõi külalistele 15 ja Karmen Tugedam kuus punkti. 16 punktiga tõusis Läti võistkonna resultatiivseimaks Agija Ankevica.

Audentese realiseeris punktiks 34 protsenti rünnakutest ning kogus blokis ja servil võrdselt viis punkti. Lätlannade rünnakuefektiivsus oli 39 protsenti, blokis saavutati seitse ja servil 13 punkti. Seejuures tegid võitjad üheksa ja kaotajad 12 serviviga.

12 punkti kogunud Audentese SG jätkab viiendal tabelireal, 20 punkti noppinud RSU tõusis kolmandaks. Rae Spordikool/Viaston on võistlustules ka pühapäeval, kui kell 13 jagatakse Riia Rimi Olümpiakeskuses punkte RSU-ga.