James Harden tõusis kõigi aegade skooritegijate edetabelis kümnendaks

Harden oli 34 punkti, viie lauapalli ja kuue tulemusliku sööduga Clippersi parim. Seejuures oli Hardeni 21. punkt olulise kaaluga – see tõstis ta NBA kõigi aegade skooritegijate edetabelis Carmelo Anthonyst mööda kümnendale kohale. Anthony viskas karjääri jooksul 1260 mänguga 28 289 punkti, aga James on nüüd 1174 mänguga visanud 28 303 punkti. Üheksandal kohal olevast Shaquille O'Neali skoorist on Harden 293 punkti kaugusel.

"See on tunnistus minu tehtud tööle," ütles Harden. "See on au, eriti kui tegemist on kellegagi nagu Melo, kes on selle liiga heaks nii palju ära teinud."

36-aastane Harden, kes mängib NBA-s 17. hooaega, on tänavu visanud keskmiselt 26,5 punkti mängus.

Tulemused:

Brooklyn – New Orleans 119:101

Washington – Atlanta 116:131

Cleveland – Golden State 94:99

Detroit – Milwaukee 124:112

Miami – Sacramento 111:127

Minnesota – LA Clippers 109:106

Dallas – Houston 122:106