X!

Konontšuk aitas koduklubi lisaajal võidule

Korvpall
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Artur Konontšuki koduklubi Bursaspor alistas Türgi kõrgliiga kümnendas voorus kodusaalis lisaajal 91:87 Galatasaray.

Poolajapausile mindi Bursaspori 52:49 juhtimisel. Kolmandal veerandil pääses ka Galatasaray vahepeal kolme punktiga ette, aga veerandaeg lõppes siiski Bursaspori neljapunktilises eduseisus. Viimane veerand kulges suuresti Galatasaray dikteerimisel, kuid Bursapor suutis viigistada ja viia mängu lisaajale, kus jäädi peale 14:10.

Konontšuk mängis 24 minutit ja tõi selle ajaga 16 punkti, võttis kaks lauapalli ja andis ühe tulemusliku söödu. Bursaspori parim oli Brandon Childress, kes tegi kolmikduubli, visates 24 punkti, võttes 11 lauapalli ja andes 11 tulemuslikku söötu. Bryant Crawford lisas 17 punkti ja andis kaheksa resultatiivset söötu. Galatasaray resultatiivseim oli Will Cummings 21 punktiga.

Liigatabelis on kuus võitu ja neli kaotust saanud Galatasaray neljas, kuue kaotuse kõrvale neljanda võidu saanud Galatasaray on 14 punktiga üheksas.

Leedu kõrgliigas jäi Kristian Kullamäe koduklubi Panevežyse Lietkabelis kodusaalis 80:86 alla Šiauliaule. Kullamäe mängis 26 minutit ja tõi selle ajaga 11 punkti, võttis kaks lauapalli ja andis kolm korvisöötu. Lietkabelise parim oli Lazar Mutic 16 punkti ja seitsme lauapalliga, Šiauliaile tõi Cedric Henderson 20 punkti ja võttis kaheksa lauapalli.

Lietkabelis on 11 mängust võitnud kuus ja liigatabelis ollakse neljandal kohal, Šiauliai on nende järel viies, olles võitnud viis ja kaotanud kuus mängu.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:27

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

James Harden tõusis kõigi aegade skooritegijate edetabelis kümnendaks

07.12

Konontšuk aitas koduklubi lisaajal võidule

06.12

Vaaks tabas avapoolajal viis kaugviset ja Providence jätkab kodus veatult

06.12

Raieste oli Hispaania kõrgliigas lähedal kaksikduublile

06.12

Kalev/Cramo kaotas Eesti-Läti liigas teise mängu järjest

06.12

Barcelona lõpetas Crvena zvezda koduvõitude seeria

06.12

Skoorimasin Durant jõudis ümmarguse tähiseni, Thunderi hoog ei rauge

06.12

Kriisa ja Cincinnati pidid linnarivaali paremust tunnistama

05.12

Tartu Ülikool pikendas võiduseeriat, Keila Coolbet kaotas kodus

05.12

Selgusid naiste korvpalli karikavõistluste finalistid

05.12

Jamesi sööt aitas Lakersi võidule, aga ligi 19 aastat kestnud seeria lõppes

videod

sport.err.ee uudised

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

08:27

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Naiste saalihokikoondis avas MM-il võiduarve

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Aigro sai Wislas 28. koha Uuendatud

07.12

Võru Barrus teenis Balti liigas võidulisa

07.12

Heina koduklubi kaotas suurimale rivaalile

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

loetumad

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

07.12

Hauser võttis kolmeaastase vaheaja järel etapivõidu, Ermits punktidele Uuendatud

07.12

Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta Uuendatud

07.12

Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Norra tegi jälle puhta töö, multitalent sai esimese etapivõidu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo