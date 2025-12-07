Konontšuk aitas koduklubi lisaajal võidule

Poolajapausile mindi Bursaspori 52:49 juhtimisel. Kolmandal veerandil pääses ka Galatasaray vahepeal kolme punktiga ette, aga veerandaeg lõppes siiski Bursaspori neljapunktilises eduseisus. Viimane veerand kulges suuresti Galatasaray dikteerimisel, kuid Bursapor suutis viigistada ja viia mängu lisaajale, kus jäädi peale 14:10.

Konontšuk mängis 24 minutit ja tõi selle ajaga 16 punkti, võttis kaks lauapalli ja andis ühe tulemusliku söödu. Bursaspori parim oli Brandon Childress, kes tegi kolmikduubli, visates 24 punkti, võttes 11 lauapalli ja andes 11 tulemuslikku söötu. Bryant Crawford lisas 17 punkti ja andis kaheksa resultatiivset söötu. Galatasaray resultatiivseim oli Will Cummings 21 punktiga.

Liigatabelis on kuus võitu ja neli kaotust saanud Galatasaray neljas, kuue kaotuse kõrvale neljanda võidu saanud Galatasaray on 14 punktiga üheksas.

Leedu kõrgliigas jäi Kristian Kullamäe koduklubi Panevežyse Lietkabelis kodusaalis 80:86 alla Šiauliaule. Kullamäe mängis 26 minutit ja tõi selle ajaga 11 punkti, võttis kaks lauapalli ja andis kolm korvisöötu. Lietkabelise parim oli Lazar Mutic 16 punkti ja seitsme lauapalliga, Šiauliaile tõi Cedric Henderson 20 punkti ja võttis kaheksa lauapalli.

Lietkabelis on 11 mängust võitnud kuus ja liigatabelis ollakse neljandal kohal, Šiauliai on nende järel viies, olles võitnud viis ja kaotanud kuus mängu.