Tabeli tipud Tartu Bigbank ja Pärnu VK said Läti klubide vastu kolm punkti

Elme Messer meeste võrkpalli Balti liigas teenisid laupäeval võidulisa nii Tartu Bigbank kui Pärnu Võrkpalliklubi, kes jätkavad ka tabeli tipus.

Bigbank alistas 3:1 (27:25, 22:25, 25:20, 25:23) Robežsardze/RSU ja jätkab liigatabelis esikohal. Punkte on koos 23, vahendab volley.ee.

Peatreener Alar Rikberg andis mänguaega peamiselt vahetusmeestele ja resultatiivseimaks kerkisid võrdselt 20 punktiga Rasmus Meius ja Robin Rohula (+13 ja +11), 13 punkti (+8) lisas Tobias Louis Laffranque ning 11 (+4) Rico Wardlow.

Bigbanki vastuvõtt oli 53ja rünnak 51 protsenti, blokist saadi kaheksa ja servilt samuti kaheksa punkti (eksiti 19 pallingul).

Läti klubi parimaks kerkisid võrdselt 13 punktiga Davis Storkis ja Toms Kalnins. Lätlaste vastuvõtt oli 58 ja rünnak 49 protsenti, blokist saadi neli ja servilt kaks punkti (18 viga).

Teises laupäevases mängus alistas Pärnu VK 3:0 (25:16, 25:21, 25:16) Jekabpilsi Luši. Pärnu on tabelis 22 punktiga teine, ent neil on Tartust kaks mängu vähem peetud.

Ka Pärnu poolel said mõned põhikoosseisu mehed rohkem puhata. Pärnu resultatiivseim oli Daniel Ramirez Pita 18 punktiga (+14), Tristan Täht lisas 12 (+6) ning Taavet Leppik 11 (+8) punkti.

Pärnu vastuvõtt oli 55 ja rünnak 57 protsenti, blokist saadi üheksa ja servilt viis punkti (eksiti 15 servil).

Lätlaste parim oli kaheksa punktiga (-5) Leo Štolks. Jekabpilsi vastuvõtt oli 41 ja rünnak 37 protsenti, blokk saadi Pärnule ette ühel korral, servil löödi kaks ässa ja eksiti 13 pallingul.

Võru Barrus VK mängib pühapäeval, 7. detsembril kell 17 Robežsardzega.