Käsipalli karikavõitja selgitavad pühapäeval Serviti ja Viljandi

Laupäeval alustati Põlvas Mesikäpa hallis meeste käsipalli karikavõistluste finaalturniiriga, kus nelja parema hulgas läksid vastamisi Põlva Serviti ja Mistra ning Viljandi HC ja SK Tapa/Team Kaitsevägi.

Karikavõistlusi alustas sel hooajal kuus meistriliiga klubi, kellest Põlva Serviti ja Viljandi HC pääsesid tänu eelmise aasta tulemustele otse finaalturniirile. Mistra alistas veerandfinaalis kahe mängu kokkuvõttes HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 60:50 ning SK Tapa/Team Kaitsevägi oli kindlalt üle HC Viimsi/Alexelast.

Põlva pani kodupubliku ees oma paremuse maksma

Serviti alustas kõvahäälse kodupubliku ees selle hooaja kahe tugevaima Eesti käsipalliklubi omavahelist poolfinaali võimsalt, kui agressiivse kaitse ning resultatiivsete rünnakute toel võeti Carl-Eric Uibo nelja värava abil 14. minutiks 9:4 eduseis.

Mistra vahetas 21. minutil Mikola Naumi asemel väravasse äsja meeskonnaga liitunud Rasmus Otsa. Vaatamata tema paarile tõrjele oli Mistra rünnakul hädas ning võõrustajad karistasid vastaste eksimused oskuslikult ära ja võitsid poolaja 16:9.

Serviti kaitse jätkas teisel poolajal vastaste lämmatamist ning 38. minutiks oli Tõnis Kase värava järel nende edu juba 22:12. Kuigi Mistra pääses järgmiste minutite jooksul ka korra kuue tabamuse kaugusele, siis põlvakate väravas seisnud Eston Varuski õigeaegsed tõrjed ja vastaste tehnilistele vigadele järgnenud kiirrünnakud tõid Põlva meeskonnale lõpuks kindla 33:22 võidu.

Serviti resultatiivseimateks olid täna Kermo Saksing ja Uibo viie väravaga. Mängu parimaks valitud Eston Varusk hiilgas 39 protsendilise tõrjeefektiivsusega. Mistra poolelt valiti väärtuslikuimaks täna kuus tabamust kirja saanud Karl Roosna.

"Meeskondlik esitus meie poolt sai täna otsustavaks," võttis Jürgen Rooba Põlva meeskonna poolt kohtumise kokku. "Saime kaitses hästi pidama. Kui vahest on matšide algused meile rasked, siis täna suutsime sellest kiirelt üle olla ning mõlemal poolel oma mängu käima saada. Ootame finaali tugevat vastast ning loodeme, et homme tuleb kõva lahing"

Viljandi HC otsustas kohtumise saatuse teise poolaja alguses

Teine poolfinaal Viljandi ja Tapa vahel algas nii nagu enne kohtumist ennustada võis, sest kahe võrdse meeskonna lahingus ei suutnud kumbki vahet suureks ajada. Kuigi lõuna-eestlased said korra ka kahega ette, siis 20. minutil oli Marcus Rätteli tabamuse järel tablool taas viigiseis 8:8. Seejärel suutsid viljandlased siiski kerge initsiatiivi haarata ning vaatamata sellele, et Kaitseväe meeskond proovis ka kaitsetaktika vahetust, poolaja 15:12 võita.

Teise poolaja alguses ei suutnud kumbki meeskond viis minutit skoori teha, SK Tapa oli koguni üksteist minutit kuival ning Ott Variku järjestikuste väravate järel võttis Viljandi perioodi keskpaigaks 22:14 edu. Mängu viimased minutid olid viljandlastele juba vormistamise küsimus ning lõppskooriks jäi 29:19.

Viljandi poolelt valiti mängu parimaks 41 protsendilise tõrjeefektiivsusega silma paistnud Maru Reinup ja nende resultatiivseim pallur oli Ott Varik kaheksa tabamusega. SK Tapa väärtuslikuim mängija oli Endrik Jaanis ja neli väravat viskasid Kristjan Heinla ja Marten Saar.

"Meie meeskonna vaim oli täna paigas," alustas Varik pärast kohtumist. "Kaitse ja väravavahi koostöö toimis ning selle pealt suutsime ka lihtsaid kiirrünnakuid joosta. Nüüd peab iga mees leidma veel neli-viis protsenti juurde, et suudaksime Servitile hambaid näidata."

Kuna karikavõistlustel tänavusel hooajal pronksimängu ei mängita, siis peetakse pühapäeval üks kohtumine. Kell 14 algavas matšis võitlevad Eesti meeste käsipalli karikavõistluste kulla nimel Põlva Serviti ja Viljandi, kes jagavad sel hooajal juba teist tiitlit. Sügisel peetud superkarikafinaalis võitis Põlva Serviti.