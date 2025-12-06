X!

Käsipalli karikavõitja selgitavad pühapäeval Serviti ja Viljandi

Käsipall
Põlva Serviti - Viljandi HC
Põlva Serviti - Viljandi HC Autor/allikas: Joonas Kuuskla / Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Laupäeval alustati Põlvas Mesikäpa hallis meeste käsipalli karikavõistluste finaalturniiriga, kus nelja parema hulgas läksid vastamisi Põlva Serviti ja Mistra ning Viljandi HC ja SK Tapa/Team Kaitsevägi.

Karikavõistlusi alustas sel hooajal kuus meistriliiga klubi, kellest Põlva Serviti ja Viljandi HC pääsesid tänu eelmise aasta tulemustele otse finaalturniirile. Mistra alistas veerandfinaalis kahe mängu kokkuvõttes HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 60:50 ning SK Tapa/Team Kaitsevägi oli kindlalt üle HC Viimsi/Alexelast.

Põlva pani kodupubliku ees oma paremuse maksma

Serviti alustas kõvahäälse kodupubliku ees selle hooaja kahe tugevaima Eesti käsipalliklubi omavahelist poolfinaali võimsalt, kui agressiivse kaitse ning resultatiivsete rünnakute toel võeti Carl-Eric Uibo nelja värava abil 14. minutiks 9:4 eduseis.

Mistra vahetas 21. minutil Mikola Naumi asemel väravasse äsja meeskonnaga liitunud Rasmus Otsa. Vaatamata tema paarile tõrjele oli Mistra rünnakul hädas ning võõrustajad karistasid vastaste eksimused oskuslikult ära ja võitsid poolaja 16:9.

Serviti kaitse jätkas teisel poolajal vastaste lämmatamist ning 38. minutiks oli Tõnis Kase värava järel nende edu juba 22:12. Kuigi Mistra pääses järgmiste minutite jooksul ka korra kuue tabamuse kaugusele, siis põlvakate väravas seisnud Eston Varuski õigeaegsed tõrjed ja vastaste tehnilistele vigadele järgnenud kiirrünnakud tõid Põlva meeskonnale lõpuks kindla 33:22 võidu.

Serviti resultatiivseimateks olid täna Kermo Saksing ja Uibo viie väravaga. Mängu parimaks valitud Eston Varusk hiilgas 39 protsendilise tõrjeefektiivsusega. Mistra poolelt valiti väärtuslikuimaks täna kuus tabamust kirja saanud Karl Roosna.

"Meeskondlik esitus meie poolt sai täna otsustavaks," võttis Jürgen Rooba Põlva meeskonna poolt kohtumise kokku. "Saime kaitses hästi pidama. Kui vahest on matšide algused meile rasked, siis täna suutsime sellest kiirelt üle olla ning mõlemal poolel oma mängu käima saada. Ootame finaali tugevat vastast ning loodeme, et homme tuleb kõva lahing"

Viljandi HC otsustas kohtumise saatuse teise poolaja alguses

Teine poolfinaal Viljandi ja Tapa vahel algas nii nagu enne kohtumist ennustada võis, sest kahe võrdse meeskonna lahingus ei suutnud kumbki vahet suureks ajada. Kuigi lõuna-eestlased said korra ka kahega ette, siis 20. minutil oli Marcus Rätteli tabamuse järel tablool taas viigiseis 8:8. Seejärel suutsid viljandlased siiski kerge initsiatiivi haarata ning vaatamata sellele, et Kaitseväe meeskond proovis ka kaitsetaktika vahetust, poolaja 15:12 võita.

Teise poolaja alguses ei suutnud kumbki meeskond viis minutit skoori teha, SK Tapa oli koguni üksteist minutit kuival ning Ott Variku järjestikuste väravate järel võttis Viljandi perioodi keskpaigaks 22:14 edu. Mängu viimased minutid olid viljandlastele juba vormistamise küsimus ning lõppskooriks jäi 29:19.

Viljandi poolelt valiti mängu parimaks 41 protsendilise tõrjeefektiivsusega silma paistnud Maru Reinup ja nende resultatiivseim pallur oli Ott Varik kaheksa tabamusega. SK Tapa väärtuslikuim mängija oli Endrik Jaanis ja neli väravat viskasid Kristjan Heinla ja Marten Saar.

"Meie meeskonna vaim oli täna paigas," alustas Varik pärast kohtumist. "Kaitse ja väravavahi koostöö toimis ning selle pealt suutsime ka lihtsaid kiirrünnakuid joosta. Nüüd peab iga mees leidma veel neli-viis protsenti juurde, et suudaksime Servitile hambaid näidata."

Kuna karikavõistlustel tänavusel hooajal pronksimängu ei mängita, siis peetakse pühapäeval üks kohtumine. Kell 14 algavas matšis võitlevad Eesti meeste käsipalli karikavõistluste kulla nimel Põlva Serviti ja Viljandi, kes jagavad sel hooajal juba teist tiitlit. Sügisel peetud superkarikafinaalis võitis Põlva Serviti.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

käsipalliuudised

07.12

Põlva Serviti tuli 15. korda Eesti karikavõitjaks

06.12

Käsipalli karikavõitja selgitavad pühapäeval Serviti ja Viljandi

03.12

Lepp karikavõistluste poolfinaali eel: kõik tiitlid ei pea Põlvasse minema

30.11

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

29.11

Servitil jäi Balti liiga liidri alistamisest pisut puudu

27.11

Kehra ja Tapa naasid pausilt võidukalt

27.11

Saksamaal hakati selgitama käsipalli naiste maailmameistrit

25.11

Eesti sai kaks uut Euroopa tippkategooria käsipallitreenerit

23.11

Soome klubi lõpetas Serviti euroteekonna

18.11

Mistra pääses viimasena finaalturniirile: see hooaeg tuleb eriti raskelt

17.11

SK Tapa/Team Kaitsevägi edenes kindlalt finaalturniirile

16.11

Serviti sai eurosarjas napi võidu

14.11

Mistra alistas tugeva lõpu toel Tapa

12.11

Serviti kerkis 22-väravalise võiduga meistriliiga ainuliidriks

11.11

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

08:27

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Naiste saalihokikoondis avas MM-il võiduarve

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Aigro sai Wislas 28. koha Uuendatud

07.12

Võru Barrus teenis Balti liigas võidulisa

07.12

Heina koduklubi kaotas suurimale rivaalile

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

loetumad

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

07.12

Hauser võttis kolmeaastase vaheaja järel etapivõidu, Ermits punktidele Uuendatud

07.12

Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta Uuendatud

07.12

Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Norra tegi jälle puhta töö, multitalent sai esimese etapivõidu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo