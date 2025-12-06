Jefimova oli eelujumistes taas kiireim, edasi pääses ka Salu
Naiste 50 meetri rinnuliujumise poolfinaalis ujuvad kaks eestlannat, lisaks Eneli Jefimovale tagas edasipääsu ka Egle Salu.
Loetud päevad varem 100 meetri rinnuliujumises teist korda Euroopa meistriks tulnud Eneli Jefimova ujus poole lühemal distantsil välja aja 29,48, mis tähistas sarnaselt Tribuntsovile eelujumiste kõige paremat tulemust.
Teise koha sai Iisraeli ujuja Anastasia Gorbenko ajaga 29,64, leedulanna Ruta Meilutyte oli 29,69-ga kolmas.
Poolfinaalikoha tagas ka Egle Salu, kes sai ajaga 30,19 11. koha. Maria Romanjuk sai ajaga 31,50 kokkuvõttes 36. koha.
Poolfinaalid toimuvad laupäeva õhtupoolikul.
