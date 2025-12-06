X!

Barcelona lõpetas Crvena zvezda koduvõitude seeria

Will Clyburn pani Semi Ojeleye postrile
Will Clyburn pani Semi Ojeleye postrile Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Barcelona korvpalliklubi teenis Euroliigas oma hooaja üheksanda võidu, kui alistas võõrsil Belgradi Crvena zvezda kümne punktiga.

Barcelona alustas võõrsil vägevalt ning saavutas kiirelt 15:4 eduseisu, aga võõrustaja ei lubanud neid liiga kaugele ja poolajapausile mindi Barcelona 46:39 eduseisul. Kolmandal veerandil jõudsid külalised taas kahekohalise eduni, aga Crvena zvezda jõudis seejärel taas viigini.

Otsustava veerandi alguses tegi Barcelona aga 63:62 eduseisul 11:0 spurdi, mis sillutas tee 89:79 (21:17, 25:22, 17:18, 26:22) võiduni. Crvena zvezda oli koduväljakul võitnud eelmised seitse mängu.

Will Clyburn viskas võitjate eest 22 punkti ning lisas viis lauapalli, Dario Brizuela lisas võidumängus 17 silma. Crvena zvezda parim oli 19 punkti ja viis resultatiivset söötu kogunud Codi Miller-McIntyre.

Valencia teenis väärt võidu, kui alistas võõrsil Ateena Panathinaikose 89:79 (19:22, 19:22, 27:17, 24:18). Darius Thompson skooris võidumängus 19 punkti ja lisas kaheksa lauda ning kuus korvisöötu, Kameron Taylor lisas omalt poolt 18 silma. Kendrick Nunn viskas kaotajate eest 23 punkti, T.J. Shorts lisas 19 silma ja kuus korvisöötu.

Baskonia sai samuti võidulisa, alistades kodupubliku ees Milano Olimpia 88:78 (23:20, 26:22, 21:12, 18:24). Timothe Luwawu-Cabarrot tõi võõrustajale 21 punkti, Matteo Spagnolo lisas 18 silma. Milano klubi eest viskasid nii Leandro Balmora kui Armoni Brooks 16 punkti.

Bologna Virtus teenis kodus vägeva võidu, kui Luca Vildoza tabas pool minutit enne lõpusireeni kaugviske ja võttis Dubailt viimasel rünnakul palli, kindlustades Bolognale 79:78 (26:17, 13:27, 15:12, 25:22) võidu. Carsen Edwards viskas võitjate eest 23 punkti, Vildoza ja Derrick Alstoni arvele jäi 11 silma.

Tabeli tipus jätkab kümne võidu ja nelja kaotusega Tel Avivi Hapoel, Monaco, Crvena zvezda, Valencia, Panathinaikos ja Barcelona on kogunud üheksa võitu ja viis kaotust. Seitsmendal-kaheksandal kohal on Olympiakos ja Fenerbahce (mõlemad 8-5), viimasel kahel play-in'i kohal on Kaunase Žalgiris ja Madridi Real (mõlemad 8-6).

Euroliiga jätkub 11. detsembril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

