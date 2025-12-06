X!

Uus Eesti rekord viis Tribuntsovi poolfinaali, Zaitsev ja Zirk samuti edasi

Ujumine
Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Aleksei Vorontsov/EUL
Ujumine

Ralf Tribuntsov uuendas Poolas Lublinis toimuvatel lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri seliliujumises Eesti rekordit ja pääses kiireima ajaga poolfinaali.

Tribuntsov lõpetas neljandas eelujumises ajaga 22,86, millega lihvis endale kuuluvat Eesti rekordit 0,05 sekundi võrra. Ühtlasi oli ta eelujumiste kiireim, ainsana alistas 23 sekundi piiri veel tšehh Miroslav Knedla, kelle ajaks jäi 22,94.

Õhtusesse poolfinaali pääses 16 ujujat, viimasena pälvis edasipääsu sakslane Vincent Passek (23,64). Lars Kuljus sai eelujumistes kirja aja 24,22 ning pälvis kokkuvõttes 34. koha, Alan Smok sai ajaga 24,93 36. koha.

Daniel Zaitsev sai 50 meetri vabaujumises hakkama isikliku rekordiga ning jäi oma eelujumises ajaga 21,21 teist kohta jagama. Tema ja hispaanlane Sergio De Celis Montalban pälvisid ka edasipääsu poolfinaali, kokkuvõttes jagasid nad üheksandat kohta.

Lublini EM-il oma võistluspausi lõpetanud Kregor Zirk näitas samuti head vormi, kui sai 200 meetri liblikujumises ajaks 1.52,98, millega pälvis kuuendana edasipääsu poolfinaali.

Ühes eelujumises osalenud poolakad Krzysztof Chmielewski (1.50,93), Michal Chmielewski (1.50,94) ja Adrian Jaskiewicz (1.51,80) olid kolm kiireimat, aga poolfinaali pääseb reeglite järgi ühest riigist maksimaalselt kaks võistlejat, mistõttu jäi Jaskiewicz valusalt poolfinaali ukse taha. Viimasena pälvis edasipääsu britt Luke Greenbank (1.55,52), kes oli Jaskiewiczist pea neli sekundit aeglasem.

Christopher Palvadre uuendas kolmandat korda Lublini EM-il oma isiklikku tippmarki, kui pälvis 50 meetri rinnuliujumises ajaga 26,88 27. koha. Viimasena ehk 16. pääses edasi ukrainlane Volodõmõr Lisovets, kelle ajaks jäi 26,55.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

