Suurepäraselt tabanud Monaco nihutas Euroliiga punktirekordit

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Monaco (9-5) viskas kolmel veerandajal 33 punkti või enam, sealjuures tabati kahepunktiviskeid 67-protsendiliselt (25/37) ning kolmeseid 60-protsendiliselt (17/28). Vabaviskejoonel käisid Monaco mehed 28 korral ning saatsid läbi rõnga 24 palli.

Euroliiga eelmist normaalajal visatud punktide rekordit (123) jagasid Tel Avivi Maccabi (2004) ja Panathinaikos (2007). Elie Okobo viskas võitjate kasuks 26 punkti ja andis kaheksa resultatiivset söötu, Matthew Strazel lisas 22 punkti ja seitse korvisöötu. Pariisi meeskonna (5-9) kasuks tõid Justin Robinson 24 ja Jared Rhoden 22 punkti.

Kui Monaco kahurid mürisesid täiel rinnal, siis Kaunase Žalgiris (8-6) ei saanudki püssi paukuma ning pidi kodusaalis tunnistama tabeli viimaste sekka kuuluva Tel Avivi Maccabi (4-10) 83:65 paremust. Sealjuures kaotas Leedu uhkus avapoolaja 30:51. Lonnie Walker IV tõi Maccabile 23 punkti, Sylvain Francisco viskas 34-protsendiliselt viskeid tabanud Žalgirise kasuks 13 punkti.

Euroliiga liidrina jätkab Tel Avivi Hapoel (10-4), kes oli neljapäeval 87:80 üle tabeli punasest laternast Lyonist (3-11). Sealjuures oli Hapoel veel kuus minutit enne mängu lõppu 66:77 kaotusseisus, aga lõpetas kohtumise 21:3 vahespurdiga. Dan Oturu panustas võitu 18 punktiga, vanameister Nando De Colo oli taas Lyoni resultatiivseim 20 punktiga.