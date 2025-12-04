X!

Joonas Tamm lõpetas Rumeenia karikasarjas pika mängupausi

Jalgpall
Joonas Tamm
Joonas Tamm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Joonas Tamm lõpetas ligi seitsmenädalase mängupausi, kui Sfantu Gheorghe Sepsi mängis Rumeenia karikavõistlustel 2:2 viiki Cluji Universitateaga.

Tamm vahetati 18. oktoobril Rumeenia esiliiga kümnenda vooru mängus Bacau vastu 76. minutil vigastuse tõttu välja. Ta jättis seejärel vahele viis liigamängu ja ühe kohtumise karikavõistlustel, lisaks ei saanud Tamm aidata Eesti koondist novembrikuu mängudes Norra ja Küprose vastu, kirjutab Soccernet.ee.

33-aastane keskkaitsja lõpetas mängupausi karikavõistlustel, kui Sepsi kohtus koduväljakul kõrgliigas mängiva Cluji Universitateaga. Sepsi asus varakult 2:0 juhtima, kuid mäng jäi 2:2 viiki. Tamm sai kirja täismängu.

Sepsil on Rumeenia karikavõistlustel kirjas kaks viiki, asudes kuueliikmelises alagrupis kahe punktiga neljandal kohal. 

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:31

Joonas Tamm lõpetas Rumeenia karikasarjas pika mängupausi

12:55

Mbappe tõmbas Madridi Reali viikidele stiilselt pidurit

10:44

Arsenal kasvatas edu viiepunktiliseks, Liverpool pääses kaotusest

09:47

Paskotši tegi täismängu ja aitas Genti veerandfinaali

03.12

Palumets lõi Slovakkias esimese liigavärava, aga sellest jäi väheks

03.12

Yakovlev andis Olympiakose duubli vastu väravasöödu

03.12

Lewandowski lõi penalti tribüünile, aga Barcelona võitis siiski

03.12

Barcelona superstaari ootab ees viiekuuline mängupaus

03.12

Haaland jõudis rekordkiirusel Inglismaa kõrgliigas saja väravani

02.12

Hispaania võitis taas naiste Rahvuste liiga

sport.err.ee uudised

19:31

Joonas Tamm lõpetas Rumeenia karikasarjas pika mängupausi

18:52

Rae jäi eurodebüüdiga rahule: need on hoopis teise hingamisega mängud!

18:33

IBU karikasarja avaetapp ei toonud rõõmu ka Eesti meestele

17:38

Pühajärve rahvusvaheline kiirmaleturniir tähistab juubelit

16:41

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

16:09

Ralf Aron osaleb Daytona 24 tunni sõidul

15:50

Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

15:18

Ovetškin viskas Capitalsi võidumängus kaks väravat

14:55

Henry Sildaru ei jõudnud MK-etapil kvalifikatsioonist edasi

14:28

Rooba andis võidumängus väravasöödu

13:53

Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

13:31

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

12:55

Mbappe tõmbas Madridi Reali viikidele stiilselt pidurit

12:29

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

11:45

Malõgina andis Türgis loobumisvõidu

11:19

Eestlasi saatis Rwanda Epicu kolmandal etapil ebaõnn

10:44

Arsenal kasvatas edu viiepunktiliseks, Liverpool pääses kaotusest

10:12

Kardisõitja Albert Tamm jõudis hooaja viimasel võistlusel pjedestaalile

09:47

Paskotši tegi täismängu ja aitas Genti veerandfinaali

09:16

Antetokounmpo sai Bucksi võidumängus taas vigastada

loetumad

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

03.12

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

03.12

Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

03.12

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

03.12

Clippers lõpetas ootamatult klubi legendi töölepingu

16.02

Viru endine õpilane süüdistas treenerit seksuaalses ja vaimses ahistamises

03.12

Zaitsev pälvis EM-il viienda koha, teatenelik nihutas Eesti rekordit Uuendatud

03.12

Eesti sulgpallurid alustasid kodust EM-valikturniiri raske võiduga Uuendatud

12:29

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo