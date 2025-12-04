Joonas Tamm lõpetas Rumeenia karikasarjas pika mängupausi

Tamm vahetati 18. oktoobril Rumeenia esiliiga kümnenda vooru mängus Bacau vastu 76. minutil vigastuse tõttu välja. Ta jättis seejärel vahele viis liigamängu ja ühe kohtumise karikavõistlustel, lisaks ei saanud Tamm aidata Eesti koondist novembrikuu mängudes Norra ja Küprose vastu, kirjutab Soccernet.ee.

33-aastane keskkaitsja lõpetas mängupausi karikavõistlustel, kui Sepsi kohtus koduväljakul kõrgliigas mängiva Cluji Universitateaga. Sepsi asus varakult 2:0 juhtima, kuid mäng jäi 2:2 viiki. Tamm sai kirja täismängu.

Sepsil on Rumeenia karikavõistlustel kirjas kaks viiki, asudes kuueliikmelises alagrupis kahe punktiga neljandal kohal.