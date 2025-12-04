X!

Ralf Aron osaleb Daytona 24 tunni sõidul

Ralf Aron
Ralf Aron Autor/allikas: Andres Pardo Gomez / GT Open
Mercedes-AMG Customer Racing teatas neljapäeval meeskondade koosseisud 24.-25. jaanuarini toimuvaks Daytona 24 tunni sõiduks. Ralf Aron kuulub Lone Star Racingu tiimi.

Daytona International Speedway kestvussõidu klassik avab traditsiooniliselt IMSA WeatherTech SportsCar Championship'i hooaja. Mercedes-AMG-d esindavad viis Mercedes-AMG GT3 autot GTD Pro ja GTD klassis, kirjutab Autosport.ee.

Neli Mercedes-AMG Customer Racingu meeskonda toovad kokku rajale viis Mercedes-AMG GT3 autot – kolm GTD Pro klassis ja kaks GTD klassis. Kenny Habuli juhitud Team 75 Express teeb juba oma seitsmenda stardi selles kestvussõidu klassikus.

Winward Racing on osalenud Daytona 24-tunni sõidus alates 2021. aastast ning 2026. aastal stardib meeskond esmakordselt kahe autoga. Lone Star Racing teeb oma kolmanda järjestikuse stardi. Pärast edukat IMSA debüüti möödunud aastal, mil saavutati GTD Pro klassis viies koht, sõidab GetSpeed Daytona International Speedwayl teist korda.

Mercedes-AMG Customer Racingu tiimid Rolex 24 At Daytona 2026 võistlusel:

Nr 48 – Winward Racing (GTD Pro)
Jason Hart (USA)
Maxime Martin (BEL)
Scott Noble (USA)
Luca Stolz (GER)

Nr 57 – Winward Racing (GTD)
Lucas Auer (AUT)
Indy Dontje (NED)
Philip Ellis (SUI)
Russell Ward (USA)

Nr 69 – Bartone Bros with GetSpeed (GTD Pro)
Anthony Bartone (USA)
Maximilian Götz (GER)
Jules Gounon (AND)
Fabian Schiller (GER)

Nr 75 – 75 Express (GTD Pro)
Maro Engel (GER)
Kenny Habul (AUS)
Chaz Mostert (AUS)
Will Power (AUS)

Nr 80 – Lone Star Racing (GTD)
Scott Andrews (AUS)
Ralf Aron (EST)
Lin Hodenius (NED)
James Roe Jr. (IRL)

Toimetaja: Anders Nõmm

