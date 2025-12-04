X!

Ovetškin viskas Capitalsi võidumängus kaks väravat

Aleksandr Ovetškin mängus San Jose Sharksi vastu
Aleksandr Ovetškin mängus San Jose Sharksi vastu Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähokiliigas NHL teenis Washington Capitals kuuenda järjestikuse võidu, kui võõrsil alistati 7:1 San Jose Sharks.

Võitjate ridades viskas Ryan Leonard kaks väravat ja andis kaks väravasöötu, Aleksandr Ovetškin viskas samuti kaks väravat. See oli Ovetškini karjääri 181. mäng, kus ta on visanud mitu väravat. Selles arvestuses jääb Ovetškin alla ainult Wayne Gretzkyle, kes viskas 189 mängus mitu väravat. Ühtekokku on NHL-i läbi aegade suurim skooritegija Ovetškin nüüd NHL-is visanud 911 väravat.   

Lisaks Ovetškinile ja Leonardile tegid Capitalsi eest skoori Brandon Duhaime, Sonny Milano ja Dylan Strome. Sharksi ainsa väravava viskas arvulisest ülekaalust Pavol Regenda.

Tulemused:

Anaheim – Utah 0:7
San Jose – Washington 1:7
Montreal – Winnipeg 3:2 kv.
Philadelphia – Buffalo 5:2
New Jersey – Dallas 0:3

