Henry Sildaru ei jõudnud MK-etapil kvalifikatsioonist edasi

2022. aasta olümpiamängude Big Airi võistluspaigas peetud kvalifikatsioonist pääsesid finaali mõlema eelvooru viis paremat. Teises voorus võistelnud Sildaru teenis esimese katse eest 83,50 punkti, teise eest 74,50 ja kolmanda eest 81,00 punkti. Kehvema tulemuse mahaarvamisel kogus ta kahe katsega 164,50 punkti, mis andis teises eelvoorus üheksanda koha.

Seejuures oli Sildaru skoor täpselt sama, mis esimesest eelvoorust viimasena finaali pääsenud prantslasel Matias Roche'il. Teine voor oli esimesest oluliselt tugevam, kõik viis finaalipääsenut tegid parema tulemuse kui esimesest voorust finaali saanud. Kahe vooru peale oli parim uusmeremaalane Luca Harrington 179,50 punktiga.