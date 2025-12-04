Rooba andis võidumängus väravasöödu

KooKoo alistas võõrsil 4:2 Pelicansi. Rooba tegi koos Manu Mäkelaga eeltöö esimesele väravale, mille vormistas ära Jimi Suomi.

Kouvola klubi jätkab Soome kõrgliigas kolmandal kohal, olles 26 mänguga kogunud 17 võitu (viis lisajal). KooKool on 47 punkti, neist kaks mängu vähem pidanud JYP on 46 punktiga neljas. Liider on Tappara 54 ja teine Ässät 51 punktiga, nemad on mõlemad pidanud 27 kohtumist.

Järgmise mängu peab KooKoo reedel, kui neile sõidab külla Kiekko-Espoo.