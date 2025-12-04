X!

Rooba andis võidumängus väravasöödu

Jäähoki
Robert Rooba.
Robert Rooba. Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Eesti jäähokikoondislase Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo teenis Soome kõrgliigas võidu, milles teenis resultatiivsuspunkti ka eestlane.

KooKoo alistas võõrsil 4:2 Pelicansi. Rooba tegi koos Manu Mäkelaga eeltöö esimesele väravale, mille vormistas ära Jimi Suomi.

Kouvola klubi jätkab Soome kõrgliigas kolmandal kohal, olles 26 mänguga kogunud 17 võitu (viis lisajal). KooKool on 47 punkti, neist kaks mängu vähem pidanud JYP on 46 punktiga neljas. Liider on Tappara 54 ja teine Ässät 51 punktiga, nemad on mõlemad pidanud 27 kohtumist.

Järgmise mängu peab KooKoo reedel, kui neile sõidab külla Kiekko-Espoo.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

15:18

Ovetškin viskas Capitalsi võidumängus kaks väravat

14:28

Rooba andis võidumängus väravasöödu

03.12

Seksuaalrünnakus õigeks mõistetud Hart naasis pika pausi järel NHL-i

02.12

Crosby näitas taas Flyersi vastu võimu

01.12

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

29.11

Minnesota pani Colorado pikale võiduseeriale punkti

27.11

Heas hoos Colorado kümnes võit järjest tuli nullimänguga

25.11

VIDEO | Neli väravat visanud Cooley tegi koduklubi ajalugu

24.11

Islanders teenis karistusvisetega võidulisa, Carolina sai üllatuse

24.11

FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

23.11

HC Panter pidi taas Liepaja paremust tunnistama

23.11

Rooba jagas võidumängus kaks resultatiivset söötu

21.11

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

20.11

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

20.11

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

16:41

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

16:09

Ralf Aron osaleb Daytona 24 tunni sõidul

15:50

Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

14:55

Henry Sildaru ei jõudnud MK-etapil kvalifikatsioonist edasi

13:53

Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

13:31

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

12:55

Mbappe tõmbas Madridi Reali viikidele stiilselt pidurit

12:29

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

11:45

Malõgina andis Türgis loobumisvõidu

11:19

Eestlasi saatis Rwanda Epicu kolmandal etapil ebaõnn

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo