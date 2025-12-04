Mbappe tõmbas Madridi Reali viikidele stiilselt pidurit

Looma hakkas juba 7. minutil, kui Kylian Mbappe lõpetas kiire ülemineku enesekindla trikitamise ja kauni löögiga karistusala tagant väravanurka. Avapoolaja lõpus kõksas ta palli skoorimiseks ette Eduardo Camavingale, vahendab Soccernet.ee.

Vahepeal kaitses korralikult lappima pidanud Reali tabas teise poolaja alguses aga tagasilöök. Trent Alexander-Arnold tegi pika palli lastes oma vasakule reiele viga ning vajas vahetust. Hoobist saadi aga kiirelt üle – vaid mõni minut hiljem lõi Mbappe oivalise värava ligi 25 meetrilt esimese posti kõrvale. Madridi 3:0 võiduga mäng ka lõppes.

26-aastane Prantsusmaa koondise superstaar Mbappe on sel hooajal kõikide sarjade peale saanud kirja 20 mänguga 25 väravat ja neli väravasöötu.

Liigatabelis on Real teisel kohal, kaotades Barcelonale vaid punktiga.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.