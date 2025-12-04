X!

Malõgina andis Türgis loobumisvõidu

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Tennis

Eesti esireket Elena Malõgina jättis Türgis Antalyas peetava W15 kategooria ITF-i tenniseturniiri teises ringis pooleli.

Turniiril teisena asetatud Malõgina (WTA 427.) kaotas prantslannale Oceane Babelile (WTA 965.) avaseti 6:7 (3) ja oli teises setis 0:3 kaotusseisus, kui otsustas edasisest mängimisest loobuda.

Algselt oli Malõgina üles antud ka järgmisel ja ülejärgmisel nädalal Antalyas toimunud turniiridele, aga neilt võttis ta end juba eelmisel nädalal maha ehk sellega peaks Malõgina hooaeg nüüd läbi olema.

Toimetaja: Maarja Värv

