Eestlasi saatis Rwanda Epicu kolmandal etapil ebaõnn

Jalgrattasport
Allan Oras ja Rein Taaramäe
Allan Oras ja Rein Taaramäe Autor/allikas: EJL
Jalgrattasport

Aafrika südames jätkuval maastikuratturite mitmepäevasõidul Rwanda Epic pälvisid Rein Taaramäe ja Allan Oras 53-kilomeetrisel kolmandal etapil 12. koha. Seejuures purunes Taaramäe rattal kahel korral rehv.

Taaramäe ja Oras finišeerisid ajaga kaks tundi, 39 minutit ja 32 sekundit. Päeva parimatele, Daniel Gathofile ja Bart Classensile (2:05.26) kaotasid eestlased 34 minuti ja kuue sekundiga, vahendab ejl.ee.

Orase sõnul oli tegemist väga raske päevaga. "Sõitsime taas viienda-kuuenda koha peal ja liikusime tõusvas tempos, kuid kahjuks sai Rein ligi kaheksa-üheksa kilomeetrit enne finišit rehvi sisse naela. Piim ja lisapumpamine ei aidanud ning tuli õhukumm sisse panna. Kaotasime sellega ligi 20 minutit. Kahju, et kogu päeva vaev luhta läks," ütles Oras etapi järel.

"Positiivne, et siiski lõpuni jõudsime. Reinul läheb iga päevaga tunne paremaks, aga mina kustun iga päevaga. Kõrgmäestikus on väga raske pingutada. Homne etapp on ainult 30 kilomeetrit, aga väga raske ja tehniline. Üldiselt on muljed aga vägevad, sest siin satud kohtadesse, kuhu tõenäoliselt enam ei satu. Inimesed elavad savionnides, korjavad põllul oma saadusi ja on õnnelikud. Loodus on samuti meeletult ilus. Kahju, et pean pilt taskus pingutama ja pole aega rohkem nautida."

Taaramäe lisas, et kuna ta on kehv mehaanik, siis oli rehvivahetus tema  jaoks suur väljakutse. "Isegi ketti ei saanud hästi peale ja lõpuks tuli seda rehvi kaks korda vahetada. Teisel korral oli seal sees väike metallist nõel," kirjeldas Taaramäe. "Rajal oli seekord kõike: palju vulkaanilisi kive, raskeid tõuse, kiireid laskumisi ja kiireid kruusalõike, mida sai 50 km/h sõita. Lisaks palju kitsaid radu mäekülgedel, kus ühe veaga võid kukkuda 50 m vabalangusega kuristikku. Olenemata kõigest oli päev väga kihvt."

Neljandale etapile lähevad Taaramäe ja Oras vastu kaheksandalt kohalt. Liidrina jätkavad Gathof ja Classens.

Toimetaja: Maarja Värv

