Arsenal kasvatas edu viiepunktiliseks, Liverpool pääses kaotusest

Arsenal alistas koduväljakul 2:0 Brentfordi, väravad lõid Mikel Merino ja Bukayo Saka. Võitu varjutas aga see, et Cristhian Mosquera ja Declan Rice tuli vigastuse tõttu välja vahetada.

Liigatabelis on Arsenal 33 punktiga liidrikohal, Manchester City jääb maha viie ja Aston Villa kuue punktiga.

Tiitlikaitsja Liverpooli kesine hooaeg jätkus, kui kodus mängiti 1:1 viiki Sunderlandiga. Seejuures asus Sunderland 67. minutil Chemsdine Talbi väravast juhtima ja Livepoolile tõi viigipunkti Nordi Mukiele omavärav 81. minutil. Liverpoolile oli see seitsme võidu ja kuue kaotuse kõrval esimene viik, 22 punktiga ollakse tabelis praegu kaheksandal kohal, Sunderland on 23 punktiga kuues.

Chelsea jäi võõrsil 1:3 alla Leedsile. Esimesel poolajal skoorisid võõrustajate eest Jaka Bijol ja Ao Tanaka. 50. minutil vähendas Pedro Neto vahe üheväravaliseks, kuid lõppseisu vormistas 72. minutil Dominic Calvert-Lewin. Chelsea on tabelis 24 punktiga neljas, hooaja neljanda võidu saanud Leeds aga paikneb 14 punktiga 17. positsioonil.

Tulemused:

Leeds – Chelsea 3:1

Liverpool – Sunderland 1:1

Arsenal – Brentford 2:0

Brighton – Aston Villa 3:4

Burnley – Crystal Palace 0:1

Wolverhampton – Nottingham 0:1