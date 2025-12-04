Paskotši tegi täismängu ja aitas Genti veerandfinaali

22-aastane Paskotši käis viimati platsil 22. novembril, kui ta toona seljatas samuti vigastuspausi. Paraku jäi too liigamäng Genki vastu eestlase jaoks varakult pooleli, kui ta 18. minutil platsilt välja lonkas. Möödunud nädala pühapäeval toimunud 1:2 kaotusmängu St. Truidense vastu jälgis Paskotši tribüünilt, vahendab Soccernet.ee.

Suvel Belgiasse siirdunud Paskotši on nüüd taas mänguvalmis. Karikavõistluste kaheksandikfinaalis Brugge'i Cercle vastu nimetati ta Genti algkoosseisu ning lõpuks sai universaalne Eesti kaitsja kirja täismängu, aidates koduklubi magusa 3:1 võiduni.

Genti uus karikavastane selgub neljapäeval, kui Genk võõrustab Brüsseli Anderlechti.

