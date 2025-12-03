Palumets lõi Slovakkias esimese liigavärava, aga sellest jäi väheks

Podbrezova ja Palumets võõrustasid 10. vooru järelpeetavas mängus neljandal kohal olevat Trnava Spartakit, keda juhendab Slovakkia legend Martin Škrtel ja kellele kaotati mullu kaks korda, vahendab Soccernet.ee.

Esimest poolaega varumehena vaadanud Palumets saadeti platsile 65. minutil, mil Spartak oli 1:0 ees. Seitse minutit hiljem lõi eestlane viigitabamuse, kõmmutades palli kaitsja ebaõnnestunud klaarimise järel vasakusse nurka. Lõpuvile kõlades vaatas tabloolt vastu 1:3, kui Spartak sai 80. ja 90+1. minutil väravalisa.

Tänavu jaanuaris Podbrezovaga kahe ja poole aasta pikkuse lepingu sõlminud Palumetsa jaoks oli see esimeseks liigaväravaks. Korra on ta täpne olnud karikavõistlustel. Sel hooajal on keskväljamehel kirjas 16 kohtumist liigas ja kolm karikas.