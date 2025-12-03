Zaitsev pälvis EM-i finaalis viienda koha

Poolfinaalis uue rahvusrekordi (22,06) püstitanud Zaitsev oli poolel distantsil neljandal kohal, kuid jäi teisel sirgel konkurentidest maha ning saavutas ajaga 22,24 viienda koha.

Šveitsi täht Noe Ponti oli 25 meetri peal ungarlasest Szebasztian Szabost 0,07 sekundi kaugusel, aga lõpetas võimsalt ja tuli ajaga 21,54 Euroopa meistriks.

Szabo sai hõbeda ning kaotas võitjale 0,35 sekundiga, pjedestaalile mahtus veel prantslane Maxime Grousset ajaga 21,99 (+0,45). Zaitsevi ja esikolmiku vahele mahtus veel itaallane Simone Stefani, kelle ajaks jäi 22,13 (+0,59).