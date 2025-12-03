X!

Eesti sulgpallinaiskond läks Hispaania vastu juhtima

Sulgpalli EM-valikturniir Tallinnas
Tallinnas algas kolmapäeval sulgpalli meeskondlike ja naiskondlike Euroopa meistrivõistluste valikturniir, Eesti naiskond kohtub avamatšis Hispaaniaga ning meeskond Iisraeliga.

Eesti naiskond läheb koduse turniiri esimeses matšis vastamisi Hispaaniaga ning esireket Kristin Kuuba võitis küll esimese geimi 21:12, kuid Clara Azurmendi viis sama tulemusega matši otsustavasse setti, kus hispaanlanna 21:11 võidu vormistas.

Helis Pajuste viigistas seejärel seisu, kui teenis Cristina Terueli üle 21:11, 21:11 võidu. Seejärel viis Catlyn Kruus eestlannad juhtima, kui alistas Nikol Carulla 17:21, 23:21, 21:10.

Meeskond alustas samuti kaotusega, kui Eesti esinumber Tauri Kilk pidi tunnistama Iisraeli mehe Daniil Dubovenko 21:16, 21:11 paremust. Seejärel pidi vastase paremust tunnistama ka Karl Kert, kes kaotas kolm aastat tagasi EM-il pronksi pälvinud Misha Zilbermanile 19:21, 16:21.

Eesti avas paarismänguga aga võiduarve, kui Kilk ja Hugo Themas teenisid Dubovenko ja Mark Aronchiki üle 18:21, 21:16, 22:20 võidu.

Iga vastasega mängitakse kolm üksikmängu ja kaks paarismängu.

Võistlused lõppevad Kalevi spordihallis reedel. Finaalturniir toimub järgmise aasta veebruaris Türgis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Eesti sulgpallinaiskond läks Hispaania vastu juhtima

