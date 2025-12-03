X!

Yakovlev andis Olympiakose duubli vastu väravasöödu

Jalgpall
Ioan Yakovlev
Ioan Yakovlev Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Ioan Yakovlev teenis Kreeka esiliigas resultatiivsuspunkti, kui tema koduklubi Panionios alistas 4:1 Olympiacose duubli.

Eestlase leivaisa pidas järele kümnenda vooru mängu, võõrustades Kreeka tippklubi järelkasvutiimi. Külaliste 1:0 võiduga lõppenud avapoolaega jälgis 27-aastane Yakovlev pingilt, teiseks kolmveerandtunniks saadeti ta väljakule. 58. minutiks oli Panionios 2:1 ees ning lõpuvile kõlades vaatas tabloolt vastu 4:1. Võõrustajate teisele tabamusele andis Yakovlev väravasöödu, kui tema tsenderduse koksas tiimikaaslane sisse, vahendab Soccernet.ee.

Sel hooajal on Yakovlevil kirjas kümme liigamängu, mille jooksul on ta jaganud kaks resultatiivset söötu, väravaarve on seni avamata.

Viienda võidu järjest saanud Panionios hoiab esiliiga kümneliikmelises B-grupis 30 punktiga teist kohta, jäädes liider Kalamatale maha vaid kahe silmaga. Uues voorus oodatakse külla tabelinaabrit Markot. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

