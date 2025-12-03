X!

Aron saab hooaja viimasel etapil veel Alpine'i autoga sõita

Alpine'i vormel-1 võistkond teatas reedel, et Eesti vormelipiloot Paul Aron teeb eesootaval nädalavahetusel Abu Dhabis toimuval etapil kaasa esimesel vabatreeningul.

Aron on sel hooajal saanud sõita kahel vabatreeningul Sauberi võistkonna eest, kui ta tegi juuli alguses Silverstone'i GP-l oma ametliku debüüdi ning umbes kuu aega hiljem tiirutas ka Ungari GP-l Hungaroringil. Septembris tegi ta Itaalias esimest korda vabatreeningu kaasa kodumeeskonna Alpine'i autoga ning osales oktoobri lõpus ka Mehhiko GP vabatreeningul.

Alpine teatas teisipäeval, et 21-aastane eestlane saab hooaja viimasel, Abu Dhabi etapil taas rajale. Esimene vabatreening toimub Eesti aja järgi reedel kell 11.30.

"Ootan suure põnevusega taaskord A525 autoga sõitmist. Esitused Monzas ja Mexico Citys olid minu isikliku arengu jaoks väga positiivsed ja tahan veel ühe korra see hooaeg sellele ehitada," sõnas Aron võistkonna pressiteate vahendusel. "Nautisin eelmine aasta hooajajärgsel testimisel just siin rajal sõitmist ja see on minu jaoks eriline mälestus, sest see oli mu esimene kord vormel-1 autoga sõita. Olen tiimile tänulik, et nad mulle Abu Dhabis veel ühe võimaluse annavad. Annan endast parima, et võistkonnal oleks edukas nädalavahetus."

Ühtlasi teatas Alpine'i võistkond, et teine varusõitja Kush Maini osaleb Abu Dhabis noorsõitjate testil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

