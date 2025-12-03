X!

Lewandowski lõi penalti tribüünile, aga Barcelona võitis siiski

Valitsev Hispaania meister ja La Liga liider Barcelona pööras koduväljakul 0:1 kaotusseisu Madridi Atletico vastu 3:1 võiduks ja kasvatas tabeli tipus edu Madridi Reali ees neljapunktiliseks.

Atletico asus kohtumist Camp Noul juhtima 19. minutil, kui Alex Baena lahendas Nahuel Molina pika söödu järel üks-üks olukorra Joan Garcia vastu. Barcelona ei olnud kaotusseisus kaua, sest Pedri leidis 26. minutil läbisööduga Raphinha, kes mängis osavalt Jan Oblakist mööda ja lõi palli valveta jäänud väravasse, vahendab Soccernet.ee.

Vaheajale mindi 1:1 viigiseisul, kuigi Barcelonal oli 36. minutil kasutata penalti, kui Pablo Barrios kukutas karistusalas Dani Olmo, aga Robert Lewandowski lõi 11 meetri karistuslöögi kõrge kaarega üle värava tribüünile.

Lewandowski heastas oma eksimuse 65. minutil, olles osaline Barcelona söödumängus, kui Dani Olmo pääses karistusalast löögile ja saatis palli posti kõrvale, aga sai murule maandudes vigastada ja vahetati pärast seda mängust välja.

Atletico ei suutnud järelejäänud aja jooksul viigiväravat lüüa. 90+6. minutil jõudis kolmandat korda sihile hoopis Barcelona, kui Alejandro Balde söödust vormistas lõppseisu Ferran Torres.

Viienda võidu järjest saanud Barcelona edestab nüüd tabelis teisel kohal olevat Reali nelja punktiga.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

Soome korvpalliäss plaanib siiski NCAA-sse minna

